За прикладом Швеції: в Україні створили управління захисту військових

Інституція буде відповідати за захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Орган перевірятиме порушення щодо відпусток, зловживання командирів, надання медичної допомоги і соцгарантій.

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В Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Воно розглядатиме звернення та скарги українських бійців, надаватиме первинну правничу допомогу, перевірятиме та буде розслідувати порушення прав військовослужбовців, а також членів їхніх сімей. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони України у середу, 3 квітня.

Очільник оборонного відомства Рустем Умєров та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провели установче засідання. Умєров заявив, що управління має гарячу лінію і інструменти моніторингу соціальних мереж, де військові можуть написати про порушення своїх прав.

"Тепер маємо сили і засоби швидкого реагування на такі сигнали. Якщо проведена за моїм наказом перевірка встановить склад злочину щодо порушення прав військовослужбовців, відповідне звернення буде негайно спрямовуватись до правоохоронців", – сказав Умєров.

Міністр оборони наголосив, що його відомство не дозволить нікому зневажати права військових.

Омбудсмен Лубінець новостворене управління вважає дієвим інструментом для захисту прав військових та військовозобовʼязаних.

"Це демонстрація того, що система може забезпечити право на справедливість", – пояснив він.

Центральне управлінням захисту прав військовослужбовців буде перевіряти:

забезпечення військовослужбовців

право на відпустку

недопущення зловживання правами командирів

ненадання/недостатнє надання медичної допомоги

соціальні гарантії

порушення гендерної рівності

Під час роботи над створенням цього проєкту враховували досвід низки країн, де інститут військового омбудсмена вже довів свою ефективність. Зокрема йдеться про такі держави як Норвегія, Австрія, Німеччина, Канада, Ірландія, Чехія, Бельгія, Швеція. В останній інститут військового омбудсмена функціонує понад 110 років.

Нагадаємо, 1 квітня стартувала демобілізація військових строкової служби, які перебували у лавах Сил оборони на момент повномасштабного вторгнення РФ 22 лютого 2022 року.

2 квітня начальник президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. Зокрема військові отримали право на додаткову відпустку в разі народженні дитини, а також низку пільг для резервістів під час служби у військовому резерві.