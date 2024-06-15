Скільки коштують вітрові електростанції в Україні та як визначити, наскільки вони вигідні

Вітрогенератори можуть працювати в будь-яку погоду, незалежно від сезону, і покривати потреби в електропостачанні на 30% і більше.

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Кабінет Міністрів України пропонує фінансову допомогу громадянам країни, які хочуть встановити вітрові електростанції (ВЕС) у своїх домогосподарствах. У статті"Вітрова електростанція для дому: як отримати кредит, чи потрібен дозвіл і коли окупиться" Фокус пояснив, як визначити, чи вигідні ВЕС і у скільки вони обійдуться.

Що впливає на ціну вітряків і скільки вони коштують

Держава пропонує кредит у розмірі 480 тис. грн. Цього достатньо, щоб придбати ВЕС. Цього достатньо, щоб придбати ВЕС, яка складається з вітряної турбіни, генератора, контролера заряду, акумулятора, інвертора та вежі (щогли).

Замовити вітряки можна в спеціалізованих магазинах. Так, вітрогенератор потужністю 400 Вт обійдеться в 7-8 тис. грн. Для забезпечення одного домогосподарства може знадобитися до 15-ти таких пристроїв загальною вартістю 120 тис. грн. У підсумку витрати зростуть, і це без урахування супутнього обладнання та оплати послуг з монтажу.

Готову ВЕС потужністю 5 кВт з турбіною, інвертором на 6 кВт, джерелом безперебійного живлення та акумулятором на 5 кВтг можна придбати за 160 тис. грн. Варто враховувати, що на її установку доведеться витратити ще кілька десятків тисяч гривень — усе залежить від складності об'єкта.

Чи вигідні вітрові електростанції

Аналітики порталу "Українська енергетика" стверджують, що замінити на 100% центральне енергопостачання або стати прибутковими вітрогенератори поки що не можуть. Однак вони просто незамінні в разі віялових відключень, перебоїв із подачею електроенергії через пошкодження інфраструктури російськими снарядами. Також ВЕС мають низку переваг перед сонячними електростанціями. Так, вітряки можуть працювати цілодобово і не залежать від зміни сезонів. Віталій Шестак, директор компанії SolarWind Systems, каже, що 0,8 кВт вітру виробляють протягом звичайного зимового дня стільки ж енергії, скільки сонячна станція потужністю 20-25 кВ. Ще один приклад: вітрова установка Flamingo 4.4 потужністю 1,6 кВт здатна покрити потреби невеликого магазину в електропостачанні на 30%.

Однак ВЕС потужністю до 20 кВт окупаються в середньому за 10 років, а ось побутові сонячні станції — за 5. За словами експертів, причиною є те, що ВЕС вимагають більших витрат на запуск, тому що обладнання та монтаж коштують дорожче. Але це не означає, що вітряки неефективні.

Що визначає ефективність вітрогенераторів

Тут існують кілька критеріїв, про які потрібно знати потенційним користувачам:

номінальна потужність — максимальна вихідна потужність, що досягається в ідеальних умовах;

ефективність вітрової турбіни — наскільки добре перетворюється енергія вітру і скільки виробляє вітрогенератор за годину електрики;

розташування — швидкість і сталість потоків вітру, а також щільність повітря відрізняються залежно від географічного положення, а тому і кількість видобутої енергії різна;

техобслуговування — обладнання потрібно регулярно чистити і ремонтувати за необхідності.

ВЕС з номінальною потужністю 10 кВт здатна забезпечити ці 10 кВт за достатньої швидкості вітру (виробники часто розраховують на швидкість 10-15 м/с). Хороші вітряні турбіни досягають ефективності 30-50%.

Вітряні електростанції коштують недешево, складні в установці і не гарантують стабільний потік зеленої електроенергії. Однак вони стануть у пригоді тим, хто живе у вітряній місцевості, забезпечуючи будинок енергією якщо не повністю, то хоча б частково. Для більшої ефективності їх рекомендують поєднувати з сонячними панелями.

Подробиці дізнавайтеся в статті Фокуса "Вітрова електростанція для дому: як отримати кредит, чи потрібен дозвіл і коли окупиться".

Окремо писали, які вимоги до встановлення вітряних електростанцій на приватних ділянках. Побутовим користувачам не потрібно отримувати дозволів, як таких, але необхідно пройти спеціальну процедуру для підключення до загальної електромережі.

Раніше ми писали про те, що перша у світі вітряна турбіна потужністю 18 МВт забезпечить енергією 36 000 будинків. Діаметр ротора турбіни становить 260 м, а її площа — понад 53 000 кв. м, що трохи більше семи футбольних полів. Турбіна генеруватиме 72 млн кВт*год енергії на рік.