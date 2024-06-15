Вітрова електростанція в Україні: хто може встановити та чи потрібен дозвіл

В Україні законодавство нечітко регулює встановлення та роботу вітряних електростанцій для побутових споживачів, тому часто виникають суперечки.

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Уряд профінансує видачу жителям України доступних кредитів на придбання та встановлення установок для альтернативних джерел енергії, в тому числі вітрових електростанцій. Фокус у своїй статті "Вітрова електростанція для дому: як отримати кредит, чи потрібен дозвіл і коли окупиться" довідався, яку процедуру передбачає законодавство для побутових споживачів.

В Україні вітрові електростанції викликають багато суперечок щодо видачі дозволів та перевірок, адже вони мають складну конструкцію і несуть значні ризики для людей. При цьому немає окремих нормативно-правових актів, які визначають використання вітрогенераторів людьми вдома. Тому до кінця не зрозуміло, що потрібно, аби поставити вітряк у себе на ділянці.

Щоб зменшити ймовірність претензій з боку держави та сусідів, варто пересвідчитися, що домашня електростанція відповідає всім вимогам безпеки, а саме:

вітряки та супутнє обладнання повинні мати сертифікати українського зразка та висновок про відповідність Системі стандартів безпеки праці;

вітряк не підіймається вище ніж 30 м над землею і має громовідвід;

вітряк не надто сильно шумить і не порушує санітарні норми.

У Законі України "Про ринок електричної енергії" вказано термін "активний споживач" — це може бути приватне домогосподарство, що споживає та виробляє електроенергію та зберігає її для власних потреб. Такі споживачі можуть встановлювати генератори за механізмом самовиробництва і навіть продавати надлишки.

Порядок, затверджений Кабміном, де прописані умови надання фінансової допомоги на встановлення установок з альтернативних джерел енергії, вимагає, щоб вітрові електростанції були обладнані гібридними інверторами. Таке обладнання дозволяє власнику не тільки мати автономне джерело енергії, але й під'єднати його до зовнішньої електромережі. Це вже не так просто, потрібно пройти цілу процедуру:

звернутись до спеціалізованої організації для встановлення генеруючої установки відновлювального джерела енергії;

узгодити з оператором системи розподілу технічне завдання щодо встановлення засобу обліку;

встановити АСКОЕ та додатковий облік на генеруючій установці;

та додатковий облік на генеруючій установці; підписати акт введення в експлуатацію АСКОЕ;

укласти договір з постачальником послуг комерційного обліку;

отримати паспорт точки розподілу з зазначенням генеруючого обладнання, його потужності, ЕІС-коду генерації та місцем встановлення;

знайти відповідального постачальника для продажу надлишків електричної енергії;

підписати договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, що є додатком до договору з постачання електричної енергії споживачу;

перевірити сплату розподілу через постачальника.

У рамках механізму самовиробництва можна встановлювати і під'єднувати до мережі вітрові генератори, встановлена потужність яких не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок, що споживають енергію, для конкретного домогосподарства, але не більше 30 кВт.

Як зібрати вітровий генератор

Подробиці дізнавайтеся у статті Фокуса "Вітрова електростанція для дому: як отримати кредит, чи потрібен дозвіл і коли окупиться".

Писали раніше, як отримати кредити на вітрову електростанцію. Кабмін вже назвав, кому їх мають видати і на яких умовах.

Повідомляли вже, як встановити сонячну електростанцію у кредит. Процедура дещо інакша, ніж з вітровими.