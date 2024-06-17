Щільність енергії вища у 100 разів: нова батарея збільшить продуктивність гаджетів

Твердотільні батареї з нового матеріалу планують використовувати в бездротових навушниках, слухових апаратах і смарт-годинниках, а також для заміни наявних батарейок типу "таблетка".

Related video

Японський виробник електронних компонентів TDK заявив про створення матеріалу для своїх твердотільних батарей (CeraCharge), який збільшить щільність зберігання електроенергії в 100 разів порівняно з наявними зразками. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

У компанії зазначили, що новий матеріал має розрахункову щільність енергії 1000 Вт-год/л. Домогтися прогресу в цій сфері TDK вдалося завдяки використанню твердотільного електроліту оксидного типу власної розробки в поєднанні з анодом на основі сполук літію.

Розробка може використовуватися для збільшення терміну роботи батарей різної електроніки. За словами виробника, використання твердого електроліту на основі оксиду робить батареї "надзвичайно безпечними", тож новий матеріал підходить для пристроїв, що безпосередньо контактують із тілом людини. Зокрема, йдеться про бездротові навушники, слухові апарати та смартгодинники. Технологію також можна використовувати для заміни наявних батарейок типу "таблетка".

Виробник заявив про намір збільшити місткість батарей за рахунок технології багатошарового ламінування і розширити діапазон робочих температур, застосовуючи технології виробничого інжинірингу, накопичені раніше. Повідомляється, що невеликий розмір і велика ємність батареї дадуть змогу робити більш компактні гаджети, які зможуть працювати без підзарядки довше.

"TDK буде прагнути вдосконалювати елементи батареї та конструкцію упаковки і просуватися до масового виробництва, націлюючись на розробку свого нового продукту — твердотільної батареї", — підсумували в компанії.

Нагадаємо, сучасні акумулятори, встановлені в смартфонах або електромобілях, здебільшого використовують рідкі електроліти для передавання енергії, однак ці рідини легкозаймисті, що негативно впливає на безпеку. Твердотільні батареї, навпаки, використовують твердий електроліт, що робить їх безпечнішими.

Також повідомлялося, що китайська компанія-виробник сонячних батарей Jinko Solar розробила тандемний фотоелемент, який встановив новий рекорд в ефективності перетворення сонячної енергії, досягнувши показника в 33,24%.