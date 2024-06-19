Україна посідає 2 місце в Європі за кількістю ШІ-компаній, — Федоров

Більше таких стартапів тільки у Польщі. Але за останній час в Україні з'явилися 34 нові компанії.

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Україна наразі посідає 2-ге місце за кількістю компаній у сфері штучного інтелекту серед країн Центральної та Східної Європи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Усього в країні налічується 243 компанії, які працюють зі штучним інтелектом (Artificial intelligence, AI). За останні 4 роки в Україні з'явилися 34 нових компанії.

Україна, зазначив очільник Мінцифри, є домівкою для всесвітньовідомих стартапів на кшталт Grammarly, Preply та People ai. З 2019 року дві українські AI-компанії стали "єдинорогами", тобто отримали ринкову оцінку вартості в розмірі понад 1 млрд доларів США. Ще три найбільші українські AI-стартапи оцінюються в понад $14,5 млрд.

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За останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у 5 разів, і зараз це 5 200 професіоналів.

"Це шалений показник", — вважає Михайло Федоров, висловивши сподівання, що у наступні кілька років це число виросте на 330%, адже, додав він, чим більше якісних кадрів, тим більше компаній та інноваційних AI-рішень.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України у постанові №693 від 17 червня вніс зміну до положення "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг", згідно з яким портал "Дія" тепер може використовувати технології штучного інтелекту.