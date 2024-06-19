Украина занимает 2 место в Европе по количеству ИИ-компаний, — Федоров

Больше таких стартапов только в Польше. Но за последнее время в Украине появились 34 новые компании.

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Украина сейчас занимает 2-е место по количеству компаний в сфере искусственного интеллекта среди стран Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Всего в стране насчитывается 243 компании, которые работают с искусственным интеллектом (Artificial intelligence, AI). За последние 4 года в Украине появились 34 новых компании.

Украина, отметил глава Минцифры, является домом для всемирно известных стартапов типа Grammarly, Preply и People ai. С 2019 года две украинские AI-компании стали "единорогами", то есть получили рыночную оценку стоимости в размере более 1 млрд долларов США. Еще три крупнейших украинских AI-стартапа оцениваются в более чем $14,5 млрд.

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За последние 10 лет количество специалистов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения выросло в 5 раз, и сейчас это 5 200 профессионалов.

"Это сумасшедший показатель", — считает Михаил Федоров, выразив надежду, что в следующие несколько лет это число вырастет на 330%, ведь, добавил он, чем больше качественных кадров, тем больше компаний и инновационных AI-решений.

Напомним, что Кабинет министров Украины в постановлении №693 от 17 июня внес изменение в положение "О внесении изменений в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг", согласно которому портал "Дія" теперь может использовать технологии искусственного интеллекта.