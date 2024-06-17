Кабмин разрешил использовать искусственный интеллект в "Дії": что это значит

Теперь в "Дію" можно официальном внедрить виртуального помощника с ИИ, который сможет быстро отвечать на запросы пользователей.

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Кабинет министров Украины внес изменение в положение "О внесении изменений в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг", согласно которому портал "Дія" теперь может использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в правительственном постановлении №693 от 17 июня.

Согласно тексту постановления, пользователи "Дії" смогут получать информационную поддержку о порядке пользования порталом, в том числе с использованием технологий ИИ.

Как отмечает портал dev.ua, фактически речь идет о внедрении в приложение "Дія" ассистента на основе искусственного интеллекта.

Помощник с ИИ в "Дії": что известно

В феврале этого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал внедрение в "Дію" виртуального помощника с искусственным интеллектом "Надія". Это чат-бот нового поколения, созданный для общения с пользователями "человеческим языком" и решения несложных проблем. Сообщалось, что "Надія" сможет быстро отвечать на запросы и сэкономит время и ресурсы команды поддержки приложения.

"Это будет революционная технология не только для Украины, но и для правительств всего мира", — заявил министр.

Тогда Михаил Федоров отметил, в Минцифры еще работают над скоростью чат-бота и лучшим качеством ответов. Кроме того, глава ведомства заявил о подготовке законодательной базы для применения искусственного интеллекта в Украине, а также планах об интеграции ИИ в отрасль образования.

Напомним, 5 мая в мобильном приложении "Дія" также появилась возможность добавить цифровое удостоверение ветерана. В Минцифры отметили, что благодаря этой функции ветеранам больше не нужно будет носить собой бумажное удостоверение, чтобы подтвердить свой статус.