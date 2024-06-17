Кабмін дозволив використовувати штучний інтелект у "Дії": що це означає

Тепер у "Дію" можна офіційно впровадити віртуального помічника з ШІ, який зможе швидко відповідати на запити користувачів.

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Кабінет міністрів України вніс зміну до положення "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг", згідно з яким портал "Дія" тепер може використовувати технології штучного інтелекту (ШІ). Про це йдеться в урядовій постанові №693 від 17 червня.

Згідно з текстом постанови, користувачі "Дії" зможуть отримувати інформаційну підтримку про порядок користування порталом, зокрема з використанням технологій ШІ.

Як зазначає портал dev.ua, фактично йдеться про впровадження в додаток "Дія" асистента на основі штучного інтелекту.

Помічник із ШІ в "Дії": що відомо

У лютому цього року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував впровадження в "Дію" віртуального помічника зі штучним інтелектом "Надія". Це чат-бот нового покоління, створений для спілкування з користувачами "людською мовою" і розв'язання нескладних проблем. Повідомлялося, що "Надія" зможе швидко відповідати на запити та заощадить час і ресурси команди підтримки застосунку.

"Це буде революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу", — заявив міністр.

Тоді Михайло Федоров зазначив, що в Мінцифри ще працюють над швидкістю чат-бота і кращою якістю відповідей. Крім того, очільник відомства заявив про підготовку законодавчої бази для застосування штучного інтелекту в Україні, а також плани щодо інтеграції ШІ в галузь освіти.

Нагадаємо, 5 травня в мобільному застосунку "Дія" також з'явилася можливість додати цифрове посвідчення ветерана. У Мінцифри зазначили, що завдяки цій функції ветеранам більше не потрібно буде носити з собою паперове посвідчення, щоб підтвердити свій статус.