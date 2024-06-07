ИИ раскритиковал законопроект Рады, запрещающий его применять: в чем недостатки

Нейросеть Claude.ai нашла противоречия в нескольких пунктах и предложила законодателям альтернативное решение.

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Шестого июня 2024 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №10392 об академической добропорядочности, направленный против использования "компьютерных программ" при написании научных работ. Украинский ученый Роман Радейко поручил нейросети Claude.ai от Anthropic и поделился результатами на своей странице в Facebook.

Законопроект налагает ответственность за "академический плагиат" при написании научных работ, среди прочего, упоминается использование компьютерных программ, которыми по сути являются сервисы искусственного интеллекта, такие как чат-бот ChatGPT. Нарушителей предлагают отчислять (увольнять) из учебного заведения, лишать стипендии или ученой степени.

ИИ Claude.ai от Anthropic пришел к выводу, что пункты 6 и 7 статьи 8 законопроекта сформулированы неоднозначно, а потому требуют пересмотра. Они касаются использования в научных работах текстов или результатов, сгенерированных компьютерными программами в автоматическом режиме.

В пункте 6 говорится о том, что лицо не может считаться автором академического произведения (части произведения), если оно было полностью сгенерировано компьютерной программой в автоматическом режиме по запросу этого человека. Иными словами, если весь текст или его часть сгенерированы ИИ, а студент или научный сотрудник никак в процессе создания текста не участвовал, то он не может считаться автором такого текста, что соответствует принципам авторского права.

Однако пункт 7 обязывает лица, создавших части текстов при помощи ИИ, сообщать об этом, а также объяснять методику формирования таких фрагментов, или давать ссылку на примененную программу. Это противоречит пункту 6, отметила нейросеть Claude.ai.

Выходит, что если весь текст создан программой, то человек не может считаться его автором, но если ИИ сгенерировал лишь часть, то авторство признается. Нейросеть предложила украинцам такой вариант: указывать на использование любых компьютерных программ с указанием источника (программы), не претендуя на авторство соответствующих фрагментов текста независимо от объема. Авторство человека признавать только в отношении тех частей текста, которые содержат его творческий вклад.

Этот пост вызвал бурную дискуссию в соцсетях, и многие пользователи в комментариях отметили, что запрещать ИИ не стоит, а нужно учить людей эффективно его использовать. Стоит отметить, что закон, если его примут, будет распространяться на:

научную, научно-педагогическую, преподавательскую деятельность;

учебную деятельность соискателей образования;

деятельность, связанную с созданием, рецензированием, научным редактированием академических произведений;

вступительные экзамены при поступлении в учебные заведения (научные учреждения);

деятельность лиц, привлекаемых для проведения олимпиад, турниров, конкурсов, соревнований и других мероприятий соревновательного характера;

деятельность, связанную с присуждением научных степеней и степеней образования, присвоением ученых и педагогических званий, квалификационных категорий;

осуществление процедур внутреннего и внешнего обеспечения качества образования.

Ранее мы писали о том, что искусственный интеллект уже управляет Сетью и людьми. Нейросети создают изображения, а боты распространяют их в соцсетях, привлекая множество реальных подписчиков, которым затем "промывают мозги".