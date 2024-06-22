У "Резерв+" зʼявиться низка нових функцій: у яких випадках більше не прийдеться ходити до ТЦК

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, в Україні створять повністю електронний ТЦК та СП. Взаємодія особи з органами в більшості випадків відбуватиметься за допомогою смартфону.

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У застосунку "Резерв+" зʼявляться нові функції. У результаті збільшиться кількість випадків, коли військовозобовʼязаному громадянину не потрібно фізично приходити до ТЦК та СП, а можна вирішити питання онлайн. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю NV.

Що нового зʼявиться в "Резерв+"

"Ми вже розробили функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП", — сказала Катерина Черногоренко.

Вона зауважила, що коли чоловік у застосунку бачить, що його дані не знайдено, то це означає, що в інформації про нього, яку в реєстр вносить співробітник ТЦК, може бути неправильний податковий номер чи ПІБ. За її словами, це людський фактор, коли оператор ТЦК помиляється. Проте військкомати можуть швидко виправити помилки без фізичного візиту особи завдяки тому, що та бачить по собі статус в "Резерв+".

Також у "Резерв+" планують додати:

можливість отримувати електронне скерування на проходження ВЛК;

онлайн-рекрутинг, аби громадянин міг подати резюме через додаток до тої чи іншої військової частини та працювати з тим командиром, х яким відчує себе максимально впевнено й ефективно;

навчання для військовозобовʼязаних (інформація про те, як підготуватися до служби в ЗСУ, — відеоуроки, тести, сертифікати).

"Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфону", — додала вона.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" зʼявилася важлива функція, громадяни можуть виправити дані про себе онлайн. Йдеться про тих чоловіків, які отримали в додатку повідомлення "дані не знайдено".

Раніше повідомлялося, що в "Резерв+" чоловіки можуть отримати електронний військовий квиток. Зокрема, в додатку їх можна завантажувати в PDF форматі.