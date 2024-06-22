В "Резерв+" появится ряд новых функций: в каких случаях больше не придется ходить в ТЦК

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, в Украине создадут полностью электронный ТЦК и СП. Взаимодействие лица с органами в большинстве случаев будет происходить с помощью смартфона.

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В приложении "Резерв+" появятся новые функции. В результате увеличится количество случаев, когда военнообязанному гражданину не нужно физически приходить в ТЦК и СП, а можно решить вопрос онлайн. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV.

Что нового появится в "Резерв+"

"Мы уже разработали функционал, который позволяет дистанционно исправить данные, не совершая визита в ТЦК и СП", — сказала Екатерина Черногоренко.

Она отметила, что когда человек в приложении видит, что его данные не найдены, то это означает, что в информации о нем, которую в реестр вносит сотрудник ТЦК, может быть неправильный налоговый номер или ФИО. По ее словам, это человеческий фактор, когда оператор ТЦК ошибается. Однако военкоматы могут быстро исправить ошибки без физического визита лица благодаря тому, что оно видит по себе статус в "Резерв+".

Также в "Резерв+" планируют добавить:

возможность получать электронное направление на прохождение ВЛК;

онлайн-рекрутинг, чтобы гражданин мог подать резюме через приложение в ту или иную воинскую часть и работать с тем командиром, с которым почувствует себя максимально уверенно и эффективно;

обучение для военнообязанных (информация о том, как подготовиться к службе в ВСУ, — видеоуроки, тесты, сертификаты).

"Фактически вся цифровая команда Министерства обороны планирует создать полностью электронный ТЦК и СП, чтобы взаимодействие гражданина с этими органами в большинстве случаев происходило исключительно с помощью смартфона", — добавила она.

Напомним, в приложении "Резерв+" появилась важная функция, граждане могут исправить данные о себе онлайн. Речь идет о тех мужчинах, которые получили в приложении сообщение "данные не найдены".

Ранее сообщалось, что в "Резерв+" мужчины могут получить электронный военный билет. В частности, в приложении их можно загружать в PDF формате.