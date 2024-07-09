По смартфону за секунду: новий "розумний" завод Xiaomi працюватиме 24/7 без людей (відео)

Китайська "темна фабрика" зможе випускати смартфони Xiaomi MIX Fold 4 і Xiaomi MIX Filp, а також контролювати їхню якість без втручання персоналу.

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Генеральний директор компанії Xiaomi Лей Цзюнь анонсував відкриття в Пекіні "розумного" заводу з виробництва смартфонів, який зможе працювати цілодобово без людей. Про це пише портал Gizmochina.

У компанії заявили, що новий завод буде "темною фабрикою", оскільки машинам для роботи не потрібне світло. Підприємство може працювати 24 години на добу і виробляти один смартфон щосекунди. Зокрема, йдеться про моделі Xiaomi MIX Fold 4 і Xiaomi MIX Filp. Якість продукції контролюватиметься спеціально розробленими інтелектуальними системами.

Як зазначають у Xiaomi, нова фабрика займає площу 81 000 квадратних метрів. Машини на заводі можуть взаємодіяти одна з одною. Крім того, підприємство здатне самостійно очищатися від пилу.

У рекламному ролику компанії йдеться, що запуск "розумного заводу" — це лише "невеликий крок" на шляху до майбутнього. У розроблення нового виробничого процесу Xiaomi інвестувала 2,4 млрд юанів.

"Розумний" завод Xiaomi

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