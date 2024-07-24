Силам оборони передадуть п'ять наземних роботів "Лють": чим вони корисні на фронті (фото)

Гроші на наземні роботизовані комплекси зібрали завдяки донатам. Військові хвалять їх за легкість в управлінні та автоматичний вогонь.

Related video

Скоро на передову вирушать п’ять бойових роботів "Лють" для українських захисників. Про це 24 липня повідомили в UNITED24.

Наземні роботизовані комплекси для Сил оборони були придбані на донати. Вони призначені для підтримки штурмів, а також виявлення та придушення ворожих вогневих точок. Окрім того, роботи "Лють" можна використовувати в обороні або як спостережний пункт.

Фото бойових роботів "Лють" Фото: United24 Фото бойових роботів "Лють" Фото: United24

Технічні характеристики комплексів "Лють":

озброєння — кулемет ПКТ;

броня, яка захищає від уламків і стрілецької зброї;

підвищена прохідність завдяки повному приводу;

стійкість завдяки зміщеному донизу центру;

оснащення передніми та задніми оглядовими камерами 360°;

дві прицільні камери.

У Силах оборони Півдня також інформували, чим роботи сподобалися військовим. Воїни помітили, що технікою легко управляти та відзначили її "високий рівень радіо- й відеозвʼязку". Окрім того, захисники похвалили комплекси за приціл та "ведення автоматичного вогню і вдень, і вночі".

Фото бойових роботів "Лють" Фото: United24 Фото бойових роботів "Лють" Фото: United24

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall офіційно отримав перше важливе замовлення від України. На території країни "під ключ" мають побудувати завод, на якому вироблятимуть боєприпаси. Вже відомо, коли він запрацює.

Командир взводу 95 ОДШБр Станіслав Краснов розповів, що ЗС РФ втрачають на Торецькому напрямі до сотні бійців щодня. Попри це просуватись російським окупантам не вдається.