Нові акумулятори 4680 дають у 5 разів більше енергії: де їх застосують і коли

LG прагне вирватися вперед у перегонах за виробництво акумуляторів 4680, конкуруючи з CATL, Samsung, SK, Panasonic і Tesla.

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Акумулятор 4680 діаметром 46 мм і довжиною 80 мм вважається проривом в індустрії. Аналітики та галузеві експерти зазначають, що він забезпечує в 5 разів більшу щільність енергії та в 6 разів більшу вихідну потужність, ніж традиційний акумулятор 2170, а також збільшує запас ходу електромобіля щонайменше на 20%, пише interestingengineering.com.

Акумулятор 4680 часто називають суперкоміркою через його вищу ефективність, підвищену безпеку та нижчу вартість порівняно зі звичайними батареями.

Тип 4680 важить на 70-80 % менше, ніж зіставні пакетні або призматичні батареї, водночас забезпечуючи ту саму щільність енергії, що забезпечує більший запас ходу. Його конструкція усуває необхідність в окремих модулях, спрощуючи систему управління батареєю (BMS) і підвищуючи безпеку. Однак представники галузі зазначають, що виробництво акумуляторів 4680 з ключовими компонентами — катодом, анодом, електролітом і сепаратором — всередині циліндричної форми залишається складним завданням. Аналітики прогнозують, що електромобілям може знадобитися щонайменше 10 років, щоб повністю впровадити батарею 4680 у комерційну експлуатацію.

Тим часом, є сподівання, що корейська компанія зможе першою розробити батарею наступного покоління. Як зазначив один із керівників галузі, у разі успіху це дасть значну перевагу в залученні таких автовиробників, як BMW і Mercedes-Benz, які нині значною мірою залежать від китайських призматичних акумуляторів.

Хоча пакетні та призматичні типи акумуляторів найпоширеніші серед виробників електромобілів, компанії на кшталт BMW, GM і Stellantis все частіше використовують циліндричний акумулятор 4680 через його переваги.

Майже всі основні виробники батарей, включно з LG Energy Solution, SK On і Samsung SDI, прагнуть до великомасштабного виробництва таких енергосховищ. Однак поки нікому це не вдалося. Але, тим не менш, генеральний директор LG Energy Кім Дон Мен оголосив, що компанія планує почати масове виробництво більших циліндричних осередків уже в серпні. Будучи третім за величиною виробником акумуляторів у світі, LG Energy розглядає цей акумулятор як важливий інструмент для зміни динаміки ринку нарівні з китайськими CATL і BYD Co.

Керівники компанії тепер очікують почати великомасштабне виробництво акумуляторів 4680 у грудні 2024 року. У разі успіху LG стане першою компанією у світі, яка досягне цього, а також вона оголосила, що постачатиме нові пристрої Tesla та іншим клієнтам.

Раніше ми писали, що дешева батарея змогла досягти високої щільності енергії 820 Вт*год/кг. Марганцеві аноди в літій-іонних акумуляторах досягли 820 Вт*год/кг, перевершивши 750 Вт*год/кг нікелевих акумуляторів і 500 Вт*год/кг у класичних літій-іонних.