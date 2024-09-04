На 90% дешевше літій-іонних: батареї "на воді" дадуть змогу зберігати енергію в масштабах мережі

Очікується, що нові батареї на водній основі розв'яжуть проблему зберігання енергії, отриманої від сонячних і вітрових станцій.

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Стенфорд, SLAC та 13 інших установ за підтримки Міністерства енергетики США працюють над створенням акумуляторів нового класу на водній основі, які подолали б обмеження нинішнього покоління літій-іонних акумуляторів. Про це пише портал Interesting Engineering.

Повідомляється, що новий дослідницький проєкт спрямований на створення водних батарей, які будуть безпечнішими для довкілля, енергоємнішими за свинцево-кислотні акумулятори, і коштуватимуть лише 10% від вартості літій-іонних акумуляторів. Для збереження низької ціни команда має намір використовувати менш дорогу сировину, простішу електроніку та інноваційні, ефективні виробничі процеси.

"Цей проєкт дасть змогу розв'язати грандіозне завдання електрохімічного зберігання енергії у світі, який залежить від періодичної сонячної та вітрової енергії. Нам потрібні доступні за ціною мережеві накопичувачі енергії, які надійно працюватимуть протягом тривалого часу", — зазначив директор проєкту І Цуй.

У статті йдеться про те, що для досягнення нульових викидів парникових газів потрібен великий обсяг стаціонарних накопичувачів енергії, а вода є єдиним прийнятним розчинником, доступним у необхідних масштабах.

Як зазначають у виданні, розробники вже давно стикаються з труднощами при створенні нових водних акумуляторів через низьку напругу, низьку щільність енергії, корозію матеріалу, небажані побічні реакції та ранній вихід з ладу елементів після обмеженої кількості циклів заряду-розряду в складних умовах. Сьогодні також є невирішені проблеми з контролем перенесення заряду між твердими тілами та водою від молекулярного до рівня пристрою та досягненням майже 100-відсоткової ефективності, проте згадана група вчених має намір знайти рішення.

Нагадаємо, китайські вчені з Даляньського інституту хімічної фізики створили новий тип батареї на водній основі, яка ефективніше зберігає енергію і безпечніша, ніж стандартна літій-іонна.

Також повідомлялося, що акумулятор 4680 діаметром 46 мм і завдовжки 80 мм може забезпечити в 5 разів більшу щільність енергії і в 6 разів більшу вихідну потужність, ніж традиційний акумулятор 2170, а також збільшує запас ходу електромобіля щонайменше на 20%.