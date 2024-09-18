Встановлення сонячних панелей на даху допоможе заощадити тисячі доларів: дослідження

За весь термін служби сонячних батарей домогосподарства зазвичай економлять енергії на 25 500 до 33 000 доларів, згідно з даними Forbes.

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Згідно з дослідженням Національної лабораторії Лоуренса в Берклі, в якому проаналізовано 500 000 американських домогосподарств, сонячні панелі на даху можуть заощадити близько 700 доларів на рік, і це з урахуванням "позабюджетних" витрат, таких як погашення кредитів, пише msn.com.

За весь термін служби сонячних панелей домогосподарства зазвичай економлять енергії на 25 500 до 33 000 доларів, за даними Forbes.

Витрати на установку для домовласників знижуються, а конкуренція в сонячній галузі працює на зниження цін на фотоелементи. У недавньому дослідженні Національної лабораторії Лоуренса в Берклі, сонячна енергія допомагає людям жити чистіше, екологічніше і стійкіше, незалежно від доходу.

Крім економії грошей у короткостроковій і довгостроковій перспективі, встановлення фотоелементів на даху або на балконі допомагає захистити планету від наслідків забруднення викопним паливом, що сприяло нестачі продовольства та створенню умов для поширення хвороб, які переносять комарі.

Сідні Форрестер, дослідник політики в Національній лабораторії Лоуренса в Берклі, також вказав на те, що не тільки сонячна енергетика сприяє підвищенню енергоефективності, так само як і утеплення будинку, що допомагають ще більше максимізувати переваги сталого підходу до життя.

Раніше ми писали, що вчені створили плитку з сонячними батареями, яка збирає енергію і "опалює" будинок. Німецькі дослідники представили скляну фотоелектричну плитку, яку можна встановлювати на дахах і живити будинок або підключати до теплового насоса. Це дає змогу знизити споживання енергії на 20%.