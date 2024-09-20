Сонячна енергетика в 5 разів перевершила атомну за встановленими потужностями: це рекорд

Станом на 2024 рік, сукупна потужність фотоелектричних установок у світі наближається до 2 ТВт.

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Доповідь про стан світової ядерної промисловості за 2024 рік повідомляє, що в середині року у світі налічувалося 408 діючих реакторів, що виробляють 367 ГВт енергії. Про це пише PV Magazine.

У доповіді про стан світової ядерної промисловості WNISR 2024, підготовленій французьким консультантом з ядерної енергетики Майклем Шнайдером, показано, що встановлена потужність фотоелектричних установок у світі наразі майже в 5 разів перевищує потужність ядерної енергетики.

WNISR підтверджує тенденції останніх років за ключовими показниками:

виробництво атомної енергії у 2023 році трохи зросло, але залишається нижчим від рівнів 2021 і 2019 років;

станом на середину 2024 року кількість діючих енергоблоків становить 408, що на один більше, ніж рік тому, але на 30 менше від пікового значення 2002 року, водночас встановлена потужність збільшилася до нового рекорду (незначно +0,3 ГВт) порівняно з рекордом 2006 року.

"Аналогічно, станом на середину 2024 року, у світі на один споруджуваний реактор більше, але на три країни менше — США, ОАЕ, Бразилія", — додав аналітик.

У звіті йдеться про те, що на кінець червня цього року 408 діючих реакторів по всьому світу виробляли 367 ГВт, що можна порівняти з приблизно 1,6 ТВт фотоелектричної енергії на кінець 2023 року і, можливо, з 1,9 ТВт до кінця червня, якщо взяти до уваги нещодавні прогнози BloombergNEF і Bernreuter Researchers, які прогнозують у 2024 році 592 ГВт і 660 ГВт відповідно.

У звіті також ідеться про те, що торік у Білорусі, Китаї, Словаччині, Південній Кореї та США було запущено лише п'ять нових ядерних реакторів загальною потужністю 5 ГВт, і додається, що цього невеликого зростання виявилося недостатньо для збільшення чинних ядерних потужностей у світі, оскільки в Німеччині, Бельгії та на Тайвані було закрито ще п'ять станцій загальною потужністю 6 ГВт.

"З 2004 по 2023 роки було 102 запуски і 104 закриття", — зазначається у звіті. — "З них 49 запусків були в Китаї, де не було закрито жодного реактора. У результаті за межами КНР за той самий період відбулося різке чисте зниження на 51 блок, а чиста потужність знизилася на 26,4 ГВт".

Автори також повідомляють, що станом на кінець червня в 13-ти країнах будувалося 59 атомних станцій загальною потужністю 60 ГВт, тоді як у 2023 році таких проєктів було 64. На частку Китаю припадає близько 46% від загальної кількості, а на стадії будівництва перебуває 27 проєктів.

Шнайдер також проаналізував домінуючу роль Китаю і РФ. З грудня 2019 року і до середини 2024 року у світі було розпочато 35 будівництв, 22 у Китаї і 13 реалізовані Росією в різних країнах. Але навіть в єдиній країні, яка масово будує, Китаї, розвиток ядерної енергетики порівняно незначний. У 2023 році Китай запустив один новий ядерний реактор, що становить плюс 1 ГВт, і понад 200 ГВт тільки сонячної енергії. Сонячна енергія виробляла на 40% більше електроенергії, ніж ядерна, а всі негідроенергетичні поновлювані джерела енергії — здебільшого вітер, сонце і біомаса — виробляли в чотири рази більше, ніж ядерна.

У звіті також підкреслюється, що ядерна енергетика стикається з викликом не тільки через сильне зростання сонячної та вітряної енергетики, а й через акумуляторні батареї, вартість яких, за прогнозами, знизиться нижче за вартість вугільних і атомних електростанцій приблизно до 2025 року в Китаї.

Раніше ми писали про сонячну енергію "під землею". Об'єднання геотермальної та сонячної енергії може створити надефективні генератори для доставки дешевшої електроенергії.