Створено твердотільний натрієвий акумулятор з ефективністю 91% після 500 циклів

Акумулятори Cerenergy використовують іони натрію зі звичайної кухонної солі замість літію.

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Австралійська компанія Altech Batteries показала перший прототип батареї Cerenergy ABS60 ємністю 60 кВт*год (ABS60) для ринку відновлюваної енергії та мережевих накопичувачів. Про це повідомляє Interesting Engrineering.

Прототип системи зберігання енергії за допомогою твердотільного акумулятора на основі хлориду натрію ємністю 60 кВт*год був інтегрований у спеціально розроблену випробувальну станцію. Інтеграція спрямована на забезпечення можливості щоденних циклів зарядки і розрядки для регулярної оцінки ефективності акумулятора. Вона також дасть змогу перевірити його на стабільність і загальну продуктивність у реальних умовах.

Батареї Cerenergy не містять літію, замість цього вони використовують іони натрію зі звичайної кухонної солі. Катод складається з солі (хлориду натрію) і нікелю. Технологія, що використовується в них, відрізняється від натрій-іонних акумуляторів (в яких використовується рідкий електроліт) або натрій-сірчаних акумуляторів.

Компанія розробила твердотільний акумулятор Cerenergy Sodium Alumina (SAS) ємністю 60 кВт*год (ABS60) для ринку відновлюваної енергії та мережевих накопичувачів. Батареї Cerenergy повністю пожежо- та вибухобезпечні й не схильні до теплового пробою, що є однією з головних переваг порівняно з літій-іонними батареями.

Він також може ефективно працювати в діапазоні температур від мінус 20 °C до +60 °C та забезпечує високу продуктивність і довговічність незалежно від температури довкілля. Температура ядра батареї є самопідтримуваною і не потребує охолодження, як літій-іонні батареї. Термін служби батареї становить понад 15 років.

У нещодавньому дослідженні ITP Renewables акумулятор типу Cerenergy не показав погіршення розрахункового стану працездатності протягом перших 700 циклів випробувань, порівнюючи зі звичайним погіршенням стану літій-іонних акумуляторів LFP і NMC.

Під час заряджання акумулятора Cerenergy електрони переміщаються від позитивного полюса до негативного. Іони натрію з солі (хлориду натрію) мігрують через твердий керамічний електрод до від'ємного виводу балона. Іони хлориду, що залишилися, приєднуються до нікелю, утворюючи хлорид нікелю в катодному середовищі. Натрій утворює розплавлений анодний шар на зовнішній стороні керамічної трубки, контактуючи зі сталевим корпусом, і акумулятор повністю заряджається. Під час розряду електрони течуть назад; розплавлений натрій окислюється в іони Na+ і повертається назад через твердотільну керамічну трубку, утворюючи хлорид натрію. Хлорид нікелю відновлюється назад до металевого нікелю.

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