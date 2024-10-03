Японські інженери створили "нескінченну" клавіатуру: навіщо потрібна і як отримати безплатно

Розробники пропонують застосовувати пристрої з 208 клавішами як у звичайних офісах, так і в космосі. Зробити клавіатуру може будь-хто з охочих.

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Японське відділення Google 2 жовтня анонсувало клавіатуру Gboard з незвичним дизайном і двостороннім розташуванням клавіш, яка має спростити друкування. Подробиці повідомляє сайт Tom's Hardware.

На думку розробників, звичайні клавіатури мають "велику проблему", оскільки клавіші розташовані лише з одного боку. Щоб усунути її, вони розмістили кнопки на стрічці "Мебіуса", завдяки такій формі пристрій завжди розташований робочою стороною "догори".

Двостороння Gboard має 208 механічних клавіш в ортолінійній розкладці 26 x 8 і RGB-підсвічування для кожної з них. Хоча вона використовує механічні кнопки, змінити їх буде проблематично, оскільки перемикачі MX не підтримують гарячу заміну. Підключається до комп'ютера клавіатура через кабель USB Type-C. Пристрій важить 20,8 пончика (офіційна специфікація).

Жінка використовує клавіатуру у вигляді стрічки Мебіуса Фото: Скриншот

Рекламний ролик демонструє багато варіантів використання так званої 360-градусної клавіатури. У ньому пристрій використовують як окремі офісні працівники, так і групи до трьох осіб. На думку представників Google, особлива конструкція буде корисна як у звичайній офісній роботі, так і в космосі.

Можливо, клавіатура з такою кількістю клавіш стане в пригоді для мов із більшою кількістю символів, ніж передбачає англійська розкладка. З іншого боку, популярні ігрові клавіатури йдуть зворотним шляхом і використовують лише 60% клавіш традиційних клавіатур.

Як виявилося, Google не збирається виробляти і продавати такі клавіатури, але дала таку можливість усім охочим. Компанія опублікувала вихідний код креслень збірки на сайті GitHub, включно з файлами для 3D-принтера, а до того ж зробила докладну інструкцію зі збирання у форматі PDF.

Здавалося б, навіщо взагалі Google зайнялася таким проєктом, якщо не збирається отримувати з нього практичну вигоду. Tom's Hardware пояснює, що незвичайні формати Gboard є традицією японської команди і демонструються щороку. Раніше вони вже створювали клавіатуру-капелюх (клавішний ковпачок), клавіатуру-ложку (аналогове управління натисканням), клавіатуру з азбукою Морзе (одна клавіша) і клавіатуру, схожу на лінійку.

Раніше компанія Alienware створила найбільші у світі клавіатуру та мишу. Пристрої повністю робочі, хоча в 14 разів більші за звичайні.

Писали також, що в Японії випустили USB-пристрій для друку ногами. Sanwa Supply 400-MA179 складається з трьох педалей, які можна запрограмувати як заміну окремим клавішам клавіатури або їх комбінаціям для більш швидкого друку.