Розкрито характеристики бюджетника Samsung: чим може похвалитися Galaxy A16 5G

Стали відомі нові подробиці про вихід Galaxy A16: у нього акумулятор ємністю 5000 мАг і чип MediaTek Helio G99.

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Компанія Samsung (Південна Корея) готується випустити свій новий Galaxy A16 у моделях 4G і 5G. Завдяки інсайдерам, стало відомо про його кольори та дизайн. Про це пише Saminsider.

Екран пристрою стає більшим. Galaxy A16 матиме 6,7-дюймовий дисплей порівняно з 6,5-дюймовим у попередника.

Він буде оснащений панеллю Super AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ (2340 x 1080 пікселів) і частотою оновлення 90 Гц. Панель забезпечуватиме пікову яскравість 800 ніт. Також телефон захищений від бризок і пилу. Samsung зробила телефон тоншим, зменшивши його товщину до 7,9 мм замість 8,4 мм у попередньої версії.

Версія 4G, найімовірніше, використовуватиме чипсет MediaTek Helio G99. Підтверджено, що модель 5G постачатиметься з чипсетом Samsung Exynos 1330 у Європі (в інших країнах, таких як Індія і Таїланд, кажуть, що A16 5G буде оснащений Dimensity 6300 SoC). Обидва матимуть 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ пам'яті.

Обидві версії A16 оснащені трьома задніми камерами. Основна камера — ширококутний об'єктив 50 МП (f/1.8). Також є надширококутна камера 5 МП (f/2.2) і макрооб'єктив 2 МП (f/2.4). Спереду — селфі-камера 13 МП (f/2.0).

Живлення телефону забезпечуватиме акумулятор ємністю 5000 мАг. Швидкість зарядки, як і раніше, обмежена 25 Вт.

Однією з особливостей серії Galaxy A16 є обіцянка Samsung протягом шести років оновлювати програмне забезпечення.

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