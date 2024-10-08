Раскрыты характеристики бюджетника Samsung: чем может похвастаться Galaxy A16 5G

Стали известны новые подробности о выходе Galaxy A16: у него аккумулятор емкостью 5000 мАч и чип MediaTek Helio G99.

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Компания Samsung (Южная Корея) готовится выпустить свой новый Galaxy A16 в моделях 4G и 5G. Благодаря инсайдерам, стало известно о его цветах и дизайне. Об этом пишет Saminsider.

Экран устройства становится больше. Galaxy A16 будет иметь 6,7-дюймовый дисплей по сравнению с 6,5-дюймовым у предшественника.

Он будет оснащен панелью Super AMOLED с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Панель будет обеспечивать пиковую яркость 800 нит. Также телефон защищен от брызг и пыли. Samsung сделала телефон тоньше, уменьшив его толщину до 7,9 мм вместо 8,4 мм у предыдущей версии.

Версия 4G, скорее всего, будет использовать чипсет MediaTek Helio G99. Подтверждено, что модель 5G будет поставляться с чипсетом Samsung Exynos 1330 в Европе (в других странах, таких как Индия и Таиланд, говорят, что A16 5G будет оснащен Dimensity 6300 SoC). Оба будут иметь 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти.

Обе версии A16 оснащены тремя задними камерами. Основная камера — широкоугольный объектив 50 МП (f/1.8). Также есть сверхширокоугольная камера 5 МП (f/2.2) и макрообъектив 2 МП (f/2.4). Спереди — селфи-камера 13 МП (f/2.0).

Питание телефона будет обеспечивать аккумулятор емкостью 5000 мАч. Скорость зарядки по-прежнему ограничена 25 Вт.

Одной из особенностей серии Galaxy A16 является обещание Samsung в течение шести лет обновлять программное обеспечение.

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