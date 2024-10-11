Motorola запатентувала смартфон, який складається сам по собі: особливості новинки

Патент показує, як шарніри складних смартфонів можуть стати набагато кориснішими в майбутньому.

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Компанія Motorola запатентувала нову "розкладачку". Особливість цього телефону — можна незалежно регулювати кут нахилу додаткового дисплея і, насамперед, камер. Про це пише Notebookcheck.

Складні смартфони, як-от Samsung Galaxy Z Flip 6, уже здатні частково відкриватися, щоб вирівняти камери і використовувати шарнір як своєрідний штатив для камери. 26 вересня Motorola отримала новий патент у Патентному і товарному бюро США (USPTO), який показує, як ця функція може стати набагато практичнішою в майбутньому.

Патент на телефон Motorola

У патенті описується моторизований шарнір, який дає змогу верхній половині розкладного телефона автоматично перебудовуватися, незалежно від того, чи перебуває він у складеному режимі, чи вертикально. Це буде особливо корисно для відеочатів, оскільки користувач завжди буде в центрі зображення, навіть якщо він рухається вперед або назад. Такий шарнір також буде корисний для селфі та групових фотографій, зроблених автономно смартфоном.

У патенті описується "двигун", який вбудований безпосередньо в шарнір смартфона, а також "двигун", що прикріплюється, який може продаватися як аксесуар. Він кріпиться до обох половин екрана, щоб тягнути їх одна до одної або далі одна від одної, щоб ефективно змінювати кут шарніра.

Патент на телефон Motorola

Згідно з патентом, моторизований шарнір може забезпечити набагато надійніше відстеження об'єкта, ніж програмні рішення, які часто покладаються на частину поля зору надширококутної камери, але не працюють оптимально, якщо користувач перебуває надто близько або надто далеко від камери. Як завжди, патент не обов'язково означає, що Motorola дійсно випустить такий продукт на ринок.

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