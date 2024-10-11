Motorola запатентовала смартфон, который складывается сам по себе: особенности новинки

Патент показывает, как шарниры складных смартфонов могут стать гораздо более полезными в будущем.

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Компания Motorola запатентовала новую "раскладушку". Особенность этого телефона — можно независимо регулировать угол наклона дополнительного дисплея и, прежде всего, камер. Об этом пишет Notebookcheck.

Складные смартфоны, такие как Samsung Galaxy Z Flip 6, уже способны частично открываться, чтобы выровнять камеры и использовать шарнир в качестве своего рода штатива для камеры. 26 сентября Motorola получила новый патент в Патентном и товарном бюро США (USPTO), который показывает, как эта функция может стать гораздо более практичной в будущем.

Патент на телефон Motorola

В патенте описывается моторизованный шарнир, который позволяет верхней половине раскладного телефона автоматически перестраиваться, независимо от того, находится ли он в сложенном режиме или вертикально. Это будет особенно полезно для видеочатов, поскольку пользователь всегда будет в центре изображения, даже если он двигается вперед или назад. Такой шарнир также будет полезен для селфи и групповых фотографий, сделанных автономно смартфоном.

В патенте описывается "двигатель", который встроен непосредственно в шарнир смартфона, а также прикрепляемый "двигатель", который может продаваться как аксессуар. Он крепится к обеим половинам экрана, чтобы тянуть их друг к другу или дальше друг от друга, чтобы эффективно изменять угол шарнира.

Патент на телефон Motorola

Согласно патенту, моторизованный шарнир может обеспечить гораздо более надежное отслеживание объекта, чем программные решения, которые часто полагаются на часть поля зрения сверхширокоугольной камеры, но не работают оптимально, если пользователь находится слишком близко или слишком далеко от камеры. Как обычно, патент не обязательно означает, что Motorola действительно выпустит такой продукт на рынок.

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