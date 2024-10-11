LG вирішила "воскресити" раніше забутий надгнучкий смартфон: яким він тепер буде (відео)

Смартфон отримає систему, що складається з магнітів, щоб гнучкий екран "не морщився" після розтягування.

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Нещодавно опублікована патентна заявка південнокорейського технологічного гіганта LG за 8 жовтня 2024 року може "воскресити" надгнучкий телефон. Про це пише MS power user.

У 21-сторінковому документі описується пристрій зі складною конструкцією, гнучкий і такий, що піддається згортанню. Його також можна розкладати до різних розмірів, від компактного до більшого. Це можна помітити на деяких технічних ескізах цього пристрою

Патент смартфона LG Rollable

Раніше LG працювала над LG Rollable, смартфоном з висувним екраном, але офіційно скасувала проєкт кілька років тому. Але патент (остання заявка була подана в жовтні 2023 року) продовжує оновлюватися, і нещодавно він отримав нову публікацію.

У 2022 році в мережі з'явилося відео про цей пристрій. Він розтягується з 6,8 до 7,4 дюймів за допомогою моторизованого механізму і має OLED-екран, що розкривається, задній дисплей сповіщень і процесор Snapdragon 888 з 12 ГБ оперативної пам'яті та акумулятором ємністю 4500 мАг.

Однак у пристрої було виявлено деякі проблеми з екраном і довговічністю, тому цілком імовірно, що цей патент вирішує цю проблему. У документі зазначено, що пристрій використовує магнітну систему: магнітний лист додається до задньої частини дисплея, а магніти вбудовуються в рамку пристрою. Ця магнітна сила допомагає розгладжувати "зморшки" і дає змогу дисплею швидше повертатися до стану без "зморшок".

LG скасувала проєкт пристрою, що згортається, ще в лютому 2021 року (відео з'явилося приблизно у вересні 2022 року), але ця патентна заявка була подана в жовтні 2023 року з датою публікації в жовтні 2024 року. Різниця між ним і скасованим Surface Duo 3 полягає в тому, що цей запатентований пристрій є складним телефоном з одним екраном, на відміну від Surface, який складається за допомогою шарніра, — як два смартфони, з'єднані разом.

Нагадаємо, для пристроїв Android почали з'являтися шкідливі додатки, які можуть стати причиною крадіжки даних, уповільнення роботи телефона або навіть розряджання його акумулятора.