LG вирішила "воскресити" раніше забутий надгнучкий смартфон: яким він тепер буде (відео)
Смартфон отримає систему, що складається з магнітів, щоб гнучкий екран "не морщився" після розтягування.
Нещодавно опублікована патентна заявка південнокорейського технологічного гіганта LG за 8 жовтня 2024 року може "воскресити" надгнучкий телефон. Про це пише MS power user.
У 21-сторінковому документі описується пристрій зі складною конструкцією, гнучкий і такий, що піддається згортанню. Його також можна розкладати до різних розмірів, від компактного до більшого. Це можна помітити на деяких технічних ескізах цього пристрою
Раніше LG працювала над LG Rollable, смартфоном з висувним екраном, але офіційно скасувала проєкт кілька років тому. Але патент (остання заявка була подана в жовтні 2023 року) продовжує оновлюватися, і нещодавно він отримав нову публікацію.
У 2022 році в мережі з'явилося відео про цей пристрій. Він розтягується з 6,8 до 7,4 дюймів за допомогою моторизованого механізму і має OLED-екран, що розкривається, задній дисплей сповіщень і процесор Snapdragon 888 з 12 ГБ оперативної пам'яті та акумулятором ємністю 4500 мАг.
Однак у пристрої було виявлено деякі проблеми з екраном і довговічністю, тому цілком імовірно, що цей патент вирішує цю проблему. У документі зазначено, що пристрій використовує магнітну систему: магнітний лист додається до задньої частини дисплея, а магніти вбудовуються в рамку пристрою. Ця магнітна сила допомагає розгладжувати "зморшки" і дає змогу дисплею швидше повертатися до стану без "зморшок".
LG скасувала проєкт пристрою, що згортається, ще в лютому 2021 року (відео з'явилося приблизно у вересні 2022 року), але ця патентна заявка була подана в жовтні 2023 року з датою публікації в жовтні 2024 року. Різниця між ним і скасованим Surface Duo 3 полягає в тому, що цей запатентований пристрій є складним телефоном з одним екраном, на відміну від Surface, який складається за допомогою шарніра, — як два смартфони, з'єднані разом.
Нагадаємо, для пристроїв Android почали з'являтися шкідливі додатки, які можуть стати причиною крадіжки даних, уповільнення роботи телефона або навіть розряджання його акумулятора.