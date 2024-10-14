Vivo анонсувала преміумсмартфон X200: які основні характеристики (відео)

Vivo випустила X200: ця серія гаджетів знаменує собою спробу компанії підкорити прибутковий сегмент високого класу у світовій індустрії смартфонів.

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Китайський гігант Vivo в понеділок представив на материковому Китаї свою преміальну серію X200, оснащену новим 3-нанометровим процесором MediaTek. Про це пише South China Morning Post.

Він має підтримку формату Live Photo, через кілька тижнів після того, як Apple і Huawei Technologies представили свої новітні флагманські моделі смартфонів.

Нова серія мобільних телефонів компанії представлена трьома моделями — початкового рівня X200, а також X200 Pro і X200 Pro mini — на базі однокристальної системи Dimensity 9400 від MediaTek, яку тайванська напівпровідникова компанія рекламує як оптимізовану для передових застосунків штучного інтелекту, захопливих ігор і неймовірної фотографії.

Новий вдосконалений чип у X200 відображає прагнення Vivo впроваджувати новітні технології у свої смартфони, випереджаючи інших конкурентів на ринку Android-смартфонів.

Очікується, що Dimensity 9400 від MediaTek буде прийнятий такими компаніями, як Samsung Electronics, Oppo і Redmi від Xiaomi наприкінці цього року або на початку 2025.

Vivo заявила у своїй заяві, що підтримка формату Live Photo гарантує повну сумісність системи обробки зображень X200 з iPhone.

Формат дає змогу користувачеві закарбувати те, що відбувається безпосередньо до і після зйомки фото, включно зі звуком, з коротким відео, вбудованим після даних зображення. Користувач робить Live Photo так само, як і звичайну світлину.

Що стосується інших функцій оброблення зображень, флагманська модель X200 Pro оснащена новим датчиком Sony та "апохроматично скоригованою" камерою Zeiss з 200 мільйонами пікселів, яка, як стверджується, значно покращує деталізацію за умови 20-кратного збільшення і більше за допомогою своїх алгоритмів.

Крім того, модель підтримує запис відео 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду і кінематографічну сповільнену відеозйомку — нову функцію, представлену в моделях iPhone 16 Pro від Apple.

Vivo X200 також підтримує так званий безмережевий зв'язок через з'єднання Bluetooth, що дає змогу двом пристроям відображати місцеположення на карті й обмінюватися голосовими та текстовими повідомленнями на відстані до 2 кілометрів.

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