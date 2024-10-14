Vivo анонсировала премиум-смартфон X200: каковы основные характеристики (видео)

Vivo выпустила X200: эта серия гаджетов знаменует собой попытку компании покорить прибыльный сегмент высокого класса в мировой индустрии смартфонов.

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Китайский гигант Vivo в понедельник представил на материковом Китае свою премиальную серию X200, оснащенную новым 3-нанометровым процессором MediaTek. Об этом пишет South China Morning Post.

Он обладает поддержкой формата Live Photo, спустя несколько недель после того, как Apple и Huawei Technologies представили свои новейшие флагманские модели смартфонов.

Новая серия мобильных телефонов компании представлена ​​тремя моделями — начального уровня X200, а также X200 Pro и X200 Pro mini — на базе однокристальной системы Dimensity 9400 от MediaTek, которую тайваньская полупроводниковая компания рекламирует как оптимизированную для передовых приложений искусственного интеллекта, захватывающих игр и невероятной фотографии.

Новый усовершенствованный чип в X200 отражает стремление Vivo внедрять новейшие технологии в свои смартфоны, опережая других конкурентов на рынке Android-смартфонов.

Ожидается, что Dimensity 9400 от MediaTek будет принят такими компаниями, как Samsung Electronics, Oppo и Redmi от Xiaomi в конце этого года или в начале 2025.

Vivo заявила в своем заявлении, что поддержка формата Live Photo гарантирует полную совместимость системы обработки изображений X200 с iPhone.

Формат позволяет пользователю запечатлеть то, что происходит непосредственно до и после съемки фотографии, включая звук, с коротким видео, встроенным после данных изображения. Пользователь делает Live Photo так же, как и обычную фотографию.

Что касается других функций обработки изображений, флагманская модель X200 Pro оснащена новым датчиком Sony и "апохроматически скорректированной" камерой Zeiss с 200 миллионами пикселей, которая, как утверждается, значительно улучшает детализацию при 20-кратном увеличении и более с помощью своих алгоритмов.

Кроме того, модель поддерживает запись видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду и кинематографическую замедленную видеосъемку — новую функцию, представленную в моделях iPhone 16 Pro от Apple.

Vivo X200 также поддерживает так называемую бессетевую связь через соединение Bluetooth, что позволяет двум устройствам отображать местоположение на карте и обмениваться голосовыми и текстовыми сообщениями на расстоянии до 2 километров.

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