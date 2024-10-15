Показали новий Oppo K12 Plus із масивною батареєю 6400 мАг і чипом Snapdragon 7 Gen 3

Oppo K12 Plus випускається у двох кольорах: Snow Peak White і Black Basalt. Ціни починаються від 258 доларів за раннє попереднє замовлення моделі на 8 ГБ/256 ГБ.

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Oppo представила в Китаї свій новітній смартфон серії K12 Plus. Це пропозиція середнього класу з упором на велику батарею і плавний дисплей, а також з хорошою системою камер. Про це пише Gizmo China.

Телефон поставляється з оболонкою Oppo ColorOS 14 поверх Android 14. Варіанти зберігання варіюються від 8 ГБ/256 ГБ до значних 12 ГБ/512 ГБ.

Також смартфон оснащений 6,7-дюймовою AMOLED-панеллю з частотою оновлення 120 Гц для плавної прокрутки і заявленою піковою яскравістю 1100 ніт для кращої видимості на відкритому повітрі. Дисплей також підтримує широку колірну гаму P3 і може похвалитися частотою дискретизації торкання 240 Гц для більш чуйного ігрового процесу.

На задній панелі K12 Plus все просто завдяки подвійній камері. Основний датчик — це 50-мегапіксельна камера, ймовірно, доповнена 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом. Для селфі — фронтальна камера 16 Мп.

Телефон оснащений масивною батареєю ємністю 6400 мАг, яка повинна забезпечити цілий день використання навіть для просунутих користувачів. Oppo доповнює це своєю дротовою швидкою зарядкою потужністю 80 Вт.

Можливості підключення вичерпні, з підтримкою 5G поряд зі звичайними Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 і NFC. Він також оснащений портом USB Type-C з можливостями OTG і сканером відбитків пальців під дисплеєм для додаткової безпеки.

Oppo K12 Plus випускається у двох кольорах: Snow Peak White і Black Basalt. Ціни починаються від 258 доларів за раннє попереднє замовлення моделі 8 ГБ/256 ГБ.

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