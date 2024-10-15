Показали новый Oppo K12 Plus с массивной батареей 6400 мАч и чипом Snapdragon 7 Gen 3

Oppo K12 Plus выпускается в двух цветах: Snow Peak White и Black Basalt. Цены начинаются от 258 долларов за ранний предварительный заказ модели на 8 ГБ/256 ГБ.

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Oppo представила в Китае свой новейший смартфон серии K12 Plus. Это предложение среднего класса с упором на большую батарею и плавный дисплей, а также с хорошей системой камер. Об этом пишет Gizmo China.

Телефон поставляется с оболочкой Oppo ColorOS 14 поверх Android 14. Варианты хранения варьируются от 8 ГБ/256 ГБ до внушительных 12 ГБ/512 ГБ.

Также смартфон оснащен 6,7-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления 120 Гц для плавной прокрутки и заявленной пиковой яркостью 1100 нит для лучшей видимости на открытом воздухе. Дисплей также поддерживает широкую цветовую гамму P3 и может похвастаться частотой дискретизации касания 240 Гц для более отзывчивого игрового процесса.

На задней панели K12 Plus все просто благодаря двойной камере. Основной датчик — это 50-мегапиксельная камера, вероятно, дополненная 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Для селфи — фронтальная камера 16 Мп.

Телефон оснащен массивной батареей емкостью 6400 мАч, которая должна обеспечить целый день использования даже для продвинутых пользователей. Oppo дополняет это своей проводной быстрой зарядкой мощностью 80 Вт.

Возможности подключения исчерпывающие, с поддержкой 5G наряду с обычными Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC. Он также оснащен портом USB Type-C с возможностями OTG и сканером отпечатков пальцев под дисплеем для дополнительной безопасности.

Oppo K12 Plus выпускается в двух цветах: Snow Peak White и Black Basalt. Цены начинаются от 258 долларов за ранний предварительный заказ модели 8 ГБ/256 ГБ.

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