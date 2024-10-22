Samsung випустить смартфон із незвичним дизайном: буде згинатися "по-всякому"

Виробник може кардинально оновити свою лінійку складних смартфонів, включно з телефоном-гармошкою, наступного року.

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Ходять чутки, що Samsung може випустити смартфон з трьома складними екранами. Крім того, повідомляється, що також може з'явитися більш доступна версія Samsung Galaxy Z Flip 7. Про це пише Tom's Guide.

Раніше цього року Huawei представила Mate XT Ultimate Design — телефон з трьома екранами і двома згинами. Наразі це єдиний телефон такого роду, але, можливо, у нього з'явиться конкурент.

Ця новина надійшла від ЗМІ ZDNet Korea, який стверджує, що Samsung "обговорює випуск смартфона з двома шарнірами і потрійним складанням у 2025 році".

З огляду на все, це буде частиною планів Samsung з розширення і поліпшення лінійки розкладачок, незважаючи на не дуже хороші продажі. Нещодавній анонс Samsung Galaxy Z Fold SE, мабуть, є частиною цих планів, пропонуючи більші екрани і більш тонкий і легкий дизайн, ніж Galaxy Z Fold 6.

Також видання повідомляє, що партнери Samsung Display вже "завершили розроблення деталей для моделі trifold", які тепер готові до комерціалізації. Але остаточні рішення ще не ухвалено, тому поки що немає гарантії, що ці плани буде реалізовано.

З іншого боку, з випуском Huawei Mate XT Ultimate Design інші виробники не будуть відставати. Ситуація загострюється, особливо з урахуванням того, що iPhone Flip може з'явитися в найближчі кілька років, і чим більше Samsung зможе зробити, щоб виділитися, тим краще, йдеться в матеріалі.

ZDNet Korea не наводить докладнішої інформації про Z Flip 7, хоча інсайдер jukanlosreve стверджує, що це може бути не "бюджетна" модель, а "покращений" телефон Z Flip. Цілком імовірно, що Samsung розглядає можливість створення розкладачки як компаньйона для Galaxy Z Fold SE.

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