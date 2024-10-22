Samsung выпустит смартфон с необычным дизайном: будет сгибаться "по-всякому"

Производитель может кардинально обновить свою линейку складных смартфонов, включая телефон-гармошку, в следующем году.

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Ходят слухи, что Samsung может выпустить смартфон с тремя складными экранами. Кроме того, сообщается, что также может появиться более доступная версия Samsung Galaxy Z Flip 7. Об этом пишет Tom’s Guide.

Ранее в этом году Huawei представила Mate XT Ultimate Design — телефон с тремя экранами и двумя сгибами. На данный момент это единственный телефон такого рода, но, возможно, у него появится конкурент.

Эта новость поступила от СМИ ZDNet Korea, который утверждает, что Samsung "обсуждает выпуск смартфона с двумя шарнирами и тройным складыванием в 2025 году".

По всей видимости, это будет частью планов Samsung по расширению и улучшению линейки раскладушек, несмотря на не очень хорошие продажи. Недавний анонс Samsung Galaxy Z Fold SE, по-видимому, является частью этих планов, предлагая более крупные экраны и более тонкий и легкий дизайн, чем Galaxy Z Fold 6.

Также издание сообщает, что партнеры Samsung Display уже "завершили разработку деталей для модели trifold", которые теперь готовы к коммерциализации. Но окончательные решения еще не приняты, поэтому пока нет гарантии, что эти планы будут реализованы.

С другой стороны, с выпуском Huawei Mate XT Ultimate Design другие производители не будут отставать. Ситуаци накаляется, особенно с учетом того, что iPhone Flip может появиться в ближайшие несколько лет, и чем больше Samsung сможет сделать, чтобы выделиться, тем лучше, говорится в материале.

ZDNet Korea не приводит более подробной информации о Z Flip 7, хотя инсайдер jukanlosreve утверждает, что это может быть не "бюджетная" модель, а "улучшенный" телефон Z Flip. Вполне вероятно, что Samsung рассматривает возможность создания раскладушки в качестве компаньона для Galaxy Z Fold SE.

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