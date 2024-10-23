Показали ASUS ROG Phone 9: новий дизайн із потужним процесором Snapdragon 8 Elite (відео)

Одночасно з випуском Snapdragon 8 Elite від Qualcomm, нового флагманського процесора для Android-пристроїв, ASUS показує новий ROG Phone 9 для геймерів.

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ASUS планує випустити смартфон ROG Phone 9, який буде оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite. Компанія оголосила дату глобального релізу — 19 листопада 2024 року. Про це пише Hot Hardware.

Запуск чипа і смартфона пов'язані, оскільки підтверджено, що наступний ігровий Android-телефон від підрозділу ASUS Republic of Gamers буде оснащений топовим чипом Qualcomm, і нам вдалося побачити (і потримати) пристрій наживо.

Це новітнє доповнення до сімейства телефонів ROG Phone обіцяє вивести мобільний геймінг на новий рівень завдяки передовим технологіям і неперевершеним можливостям продуктивності. Завдяки фірмовому дизайну, орієнтованому на геймерів, серія телефонів ROG Phone 9 створена для того, щоб запропонувати захопливий ігровий процес без затримок, що робить її обов'язковим придбанням як для серйозних геймерів, так і для любителів технологій, заявляє ASUS.

ASUS також опублікувала кілька відеороликів на своїй цільовій сторінці ROG Phone 9, які ще більше натякають на те, чого очікувати. Знову ж таки, більшість деталей все ще тримають у таємниці, але відеоролики в сукупності припускають, що наступний ігровий телефон компанії використовуватиме штучний інтелект (ШІ) для поліпшення фото (що телефони роблять уже деякий час, але останнім часом активізувалися), а також нову можливість грати в ретро-ігри на задній панелі пристрою.

Як це можливо? На задній стороні телефону є матричний дисплей AniMe, що складається з цілої купи мінісвітлодіодів. ASUS дражнить поліпшеним досвідом AniMe на ROG Phone 9, який, зокрема, дасть змогу грати в елементарні (за сьогоднішніми мірками) ігри.

Звичайно, найбільше оновлення стосується чипсета з Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC на борту. Новий флагманський чип Qualcomm оснащений оновленою архітектурою Oryon 2-го покоління, яка була покращена і налаштована спеціально для додатків смартфонів.

Раніше ми писали, що флагмани Vivo X200 Pro, X200 Pro mini отримають супер швидкий чип Dimensity 9400. X200 Pro пропонує знайомий досвід повнорозмірного флагмана, в той час як X200 Pro mini пропонує всі ті ж функції в більш компактному дизайні.