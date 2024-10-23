Показали ASUS ROG Phone 9: новый дизайн с мощным процессором Snapdragon 8 Elite (видео)

Одновременно с выпуском Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, нового флагманского процессора для Android-устройств, ASUS показывает новый ROG Phone 9 для геймеров.

Related video

ASUS планирует выпустить смартфон ROG Phone 9, который будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite. Компания объявила дату глобального релиза — 19 ноября 2024 года. Об этом пишет Hot Hardware.

Запуск чипа и смартфона связаны, поскольку подтверждено, что следующий игровой Android-телефон от подразделения ASUS Republic of Gamers будет оснащен топовым чипом Qualcomm, и нам удалось увидеть (и подержать) устройство вживую.

Это новейшее дополнение к семейству телефонов ROG Phone обещает вывести мобильный гейминг на новый уровень благодаря передовым технологиям и непревзойденным возможностям производительности. Благодаря фирменному дизайну, ориентированному на геймеров, серия телефонов ROG Phone 9 создана для того, чтобы предложить захватывающий игровой процесс без задержек, что делает ее обязательным приобретением как для серьезных геймеров, так и для любителей технологий, заявляет ASUS.

ASUS также опубликовала несколько видеороликов на своей целевой странице ROG Phone 9, которые еще больше намекают на то, чего ожидать. Опять же, большинство деталей все еще держатся в тайне, но видеоролики в совокупности предполагают, что следующий игровой телефон компании будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для улучшения фотографий (что телефоны делают уже некоторое время, но в последнее время активизировались), а также новую возможность играть в ретро-игры на задней панели устройства.

Как это возможно? На задней стороне телефона есть матричный дисплей AniMe, состоящий из целой кучи мини-светодиодов. ASUS дразнит улучшенным опытом AniMe на ROG Phone 9, который, среди прочего, позволит играть в элементарные (по сегодняшним меркам) игры.

Конечно, самое большое обновление касается чипсета с Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC на борту. Новый флагманский чип Qualcomm оснащен обновленной архитектурой Oryon 2-го поколения, которая была улучшена и настроена специально для приложений смартфонов.

Ранее мы писали, что флагманы Vivo X200 Pro, X200 Pro mini получат супер быстрый чип Dimensity 9400. X200 Pro предлагает знакомый опыт полноразмерного флагмана, в то время как X200 Pro mini предлагает все те же функции в более компактном дизайне.