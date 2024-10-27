Мільйони Android-смартфонів можуть миттєво збільшити час роботи батареї: як це зробити

За допомогою двох простих налаштувань можна легко оптимізувати акумулятор — він ніколи не розрядиться повністю.

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Якщо батарея телефону постійно розряджається, є налаштування, які можуть допомогти вирішити цю проблему. Про те, як це зробити, пише The Sun.

Чому батарея смартфона розряджається

При кожному використанні смартфона його акумулятор розряджається. І навіть якщо ним взагалі не користуються, розрядка все одно відбуватиметься. Але є деякі фактори, які сприяють швидкій втраті енергії. Наприклад, Google (розробник ОС Android) стверджує, що одночасний запуск кількох додатків може стати причиною цього. Запуск декількох додатків одночасно або робота великої кількості додатків у фоновому режимі може прискорити розрядку акумулятора, — заявили в Google. Технологічний гігант також застерігає від постійного встановлення максимальної яскравості.

Замість цього варто налаштувати гаджет на автоматичне підстроювання під навколишнє середовище, щоб він був яскравим, коли сонячно, і тьмяним, коли темно.

Якщо пристрій нагрівається, це також може призвести до швидшої розрядки акумулятора, попередили в Google. Можливі причини — використання в умовах високої температури та виконання завдань, що інтенсивно використовують процесор. Одночасний запуск кількох застосунків або використання ресурсномістких додатків може призвести до перегріву вашого пристрою. Перегрів телефону може навіть назавжди скоротити термін служби його акумулятора.

Якщо всіх вищеперелічених проблем немає, але батарея як і раніше розряджається, є два налаштування, які можуть допомогти.

Режими економії батареї

В Android-пристрої вбудовано два різні режими економії заряду батареї. Перша функція називається Battery Saver і призначена для обмеження витрати заряду батареї вашого телефону. Тому телефон може працювати повільніше, рідше показувати повідомлення і відключати деякі функції. А друга називається Extreme Battery Saver. Зазвичай обидві ці функції знаходяться в розділі "Налаштування" — "Акумулятор".

Режим Extreme Battery Saver — поліпшена версія звичайного режиму економії заряду батареї, яка вимикає більше функцій, призупиняє роботу більшості застосунків і значно уповільнює оброблення даних.

Обидва режими можна налаштувати на автоматичне спрацьовування в певні моменти. Наприклад, він може увімкнутися за певного рівня заряду батареї, а потім знову вимкнутися за іншого рівня.

Додаткові налаштування

Google стверджує, що увімкнення та вимкнення телефону заново дійсно може допомогти вирішити деякі проблеми із зарядом акумулятора. Якщо є відчуття, що акумулятор швидко розряджається, це може бути пов'язано з тим, що щось працює не так, як повинно.

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