Миллионы Android-смартфонов могут мгновенно увеличить время работы батареи: как это сделать

C помощью двух простых настроек можно легко оптимизировать аккумулятор — он никогда не разрядится полностью.

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Если батарея телефона постоянно разряжается, есть настройки, которые могут помочь решить данную проблему. О том, как это сделать, пишет The Sun.

Почему батарея смартфона разряжается

При каждом использовании смартфона его аккумулятор разряжается. И даже если им вообще не пользуются, разрядка все равно будет происходить. Но есть некоторые факторы, которые способствуют быстрой потере энергии. Например, Google (разработчик ОС Android) утверждает, что одновременный запуск нескольких приложений может стать тому причиной. Запуск нескольких приложений одновременно или работа большого количества приложений в фоновом режиме может ускорить разрядку аккумулятора, — заявили в Google. Технологический гигант также предостерегает от постоянной установки максимальной яркости.

Вместо этого стоит настроить гаджет на автоматическую подстройку под окружающую среду, чтобы он был ярким, когда солнечно, и тусклым, когда темно.

Если устройство нагревается, это также может привести к более быстрой разрядке аккумулятора, предупредили в Google. Возможные причины — использование в условиях высокой температуры и выполнение задач, интенсивно использующих процессор. Одновременный запуск нескольких приложений или использование ресурсоемких приложений может привести к перегреву вашего устройства. Перегрев телефона может даже навсегда сократить срок службы его аккумулятора.

Если всех вишеперечисленних проблем нет, но батарея по-прежнему разряжается, есть две настройки, которые могут помочь.

Режимы экономии батареи

В Android-устройстве встроены два различных режима экономии заряда батареи. Первая функция называется Battery Saver и предназначена для ограничения расхода заряда батареи вашего телефона. Поэтому телефон может работать медленнее, реже показывать уведомления и отключать некоторые функции. А второй называется Extreme Battery Saver. Обычно обе эти функции находятся в разделе "Настройки" — "Аккумулятор".

Режим Extreme Battery Saver — улучшенная версия обычного режима экономии заряда батареи, которая отключает больше функций, приостанавливает работу большинства приложений и значительно замедляет обработку данных.

Оба режима можно настроить на автоматическое срабатывание в определенные моменты. Например, он может включиться при определенном уровне заряда батареи, а затем снова выключиться при другом уровне.

Дополнительные настройки

Google утверждает, что включение и выключение телефона заново действительно может помочь решить некоторые проблемы с зарядом аккумулятора. Если есть ощущение, что аккумулятор быстро разряжается, это может быть связано с тем, что что-то работает не так, как должно.

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