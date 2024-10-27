У Китаї створили акумулятор із неймовірною щільністю енергії — 700 Вт*год/кг

За даними GNE, ця нова батарея не тільки значно перевершує за щільністю енергії наявні літій-іонні батареї, а й забезпечує істотне поліпшення як запасу ходу, так і безпеки.

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Китайська компанія General New Energy (GNE) нещодавно оголосила про значний прорив у технології літій-сірчаних (Li-S) акумуляторів, представивши прототип зі щільністю енергії 700 Вт*год/кг. Про це пише PV Magazine.

За даними GNE, ця нова батарея не тільки значно перевершує за щільністю енергії наявні літій-іонні батареї, а й забезпечує істотне поліпшення як запасу ходу, так і безпеки.

Літій-сірчані батареї, в яких як катод використовують сірку, а як анод — металевий літій, являють собою багатообіцяючу альтернативу традиційним літій-іонним батареям.

Теоретично батареї Li-S можуть досягати щільності енергії до 2600 Вт-год/кг, що вп'ятеро більше, ніж у їхніх літій-іонних аналогів. Крім того, сірка широко поширена, недорога і екологічно безпечна, що дає батареям Li-S перевагу у вартості та стійкості.

Однак акумулятори Li-S стикаються зі значними технічними проблемами. Низька електропровідність сірки перешкоджає високій продуктивності акумулятора, в той час як "ефект човника" полісульфідів літію, що розчиняються в електроліті, призводить до підвищення в'язкості електроліту, зниження іонної провідності та прискореного зниження ємності.

Крім того, значна різниця в щільності між сіркою і сульфідом літію спричиняє усадку об'єму під час циклів заряду-розряду, що ставить під загрозу структурну стабільність.

Дослідницька група GNE під керівництвом доктора Цзюцзюня Чжана, члена кількох академій, включно з Академією наук Королівського товариства Канади, Канадською інженерною академією (CAE), Інженерним інститутом Канади і Китайською інженерною академією, перебуває на передньому краї подолання цих перешкод. За більш ніж десятиліття наполегливих зусиль Чжан і його команда здійснили безліч проривів у технології Li-S-акумуляторів.

Використовуючи інноваційні конструкції та матеріали, вони успішно вирішили багато ключових технічних проблем. Наприклад, команда поліпшила провідність сірки і транспорт іонів, використовуючи покриття з наноматеріалів і добавки до електроліту, ефективно пом'якшивши ефект човника.

Вони також розробили нові електролітні матеріали, які покращують як термін служби акумулятора, так і його безпеку. Ці інновації заклали міцну основу для комерціалізації акумуляторів Li-S.

Заснована 2022 року, компанія GNE спеціалізується на розробці ефективних і екологічних рішень для зберігання енергії. Науково-дослідницьку групу компанії очолює доктор Чжан, до її складу входять науковці зі США та Японії. GNE отримала кілька патентів, пов'язаних із технологією Li-S-акумуляторів, що охоплюють такі матеріали, як катоди, аноди, сепаратори та електроліти.

Компанія також управляє передовою виробничою лінією для Li-S-акумуляторів і допоміжних матеріалів, забезпечуючи повний контроль над усім виробничим процесом від НДДКР до виробництва. GNE також створила випробувальну групу для забезпечення якості та продуктивності своєї продукції.

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