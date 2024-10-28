Samsung випустить два нові смартфони W25 і W25 Flip: у чому особливості цих гаджетів (фото)

Щороку Samsung випускає свої складні пристрої на китайський ринок під назвою W-серія. На черзі — W25 і W25 Flip.

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Очікується, що майбутній Samsung W25 буде заснований на Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, який наразі доступний тільки в Південній Кореї. Про це пише GSM Arena.

Зазвичай смартфони W-серії ідентичні пристроям Z-серії, за винятком деяких змін у дизайні, які роблять їх привабливішими для місцевих покупців, гарної роздрібної коробки, що виправдовує високу ціну, і, як правило, більшого обсягу оперативної пам'яті та сховища, ніж у Z-моделей.

Смартфон Samsung W25

У W25 буде більший розмір кришки і внутрішніх дисплеїв (6,5 дюйма і 8 дюймів проти 6,3 дюйма і 7,6 дюйма у звичайного Z Fold6), але без підтримки S Pen, а також основну камеру на 200 Мп (що замінює 50-мегапіксельну камеру).

З точки зору дизайну, Samsung W25 чорний із золотистими акцентами вздовж металевих сторін і виступу камери, як і стиль серії W. Бічні сторони також мають візерунок замість звичайної гладкої металевої обробки.

Samsung також випускає складні розкладачки для серії W. Samsung Galaxy Z Flip6 буде використовуватися в якості основи для Samsung W25 Flip, оскільки для нього немає спеціальної версії.

Samsung China продає звичайні Samsung Galaxy Z Fold6 і Z Flip6, якщо вам так більше подобається. W24 (на основі торішнього Z Fold5) наразі коштує 13 000 CNY за модель 16 ГБ/1 ТБ, тоді як Z Fold6 коштує 14 000 CNY за модель 12 ГБ/512 ГБ і 16 000 CNY за варіант 12 ГБ/1 ТБ. Звичайно, це сталося через рік після першої появи W24, спочатку він коштував 16 000 CNY.

І є причини вибрати W-foldable замість Z-foldable, крім додаткової оперативної пам'яті та ошатного зовнішнього вигляду. W25 Flip також має зарядний пристрій і чохол, чого не можна сказати про базове роздрібне паковання Z Flip6.

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