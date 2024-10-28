Samsung выпустит два новых смартфона W25 и W25 Flip: в чем особенности этих гаджетов (фото)

Каждый год Samsung выпускает свои складные устройства на китайский рынок под названием W-серия. На очереди – W25 и W25 Flip.

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Ожидается, что предстоящий Samsung W25 будет основан на Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, который в настоящее время доступен только в Южной Корее. Об этом пишет GSM Arena.

Обычно смартфоны W-серии идентичны устройствам Z-серии, за исключением некоторых изменений в дизайне, которые делают их более привлекательными для местных покупателей, красивой розничной коробки, оправдывающей высокую цену, и, как правило, большего объема оперативной памяти и хранилища, чем у Z-моделей.

Смартфон Samsung W25

У W25 будет больший размер крышки и внутренних дисплеев (6,5 дюймов и 8 дюймов против 6,3 дюймов и 7,6 дюймов у обычного Z Fold6), но без поддержки S Pen, а также основную камеру на 200 Мп (заменяющую 50-мегапиксельную камеру).

С точки зрения дизайна, Samsung W25 черный с золотистыми акцентами вдоль металлических сторон и выступа камеры, как и стиль серии W. Боковые стороны также имеют узор вместо обычной гладкой металлической отделки.

Samsung также выпускает складные раскладушки для серии W. Samsung Galaxy Z Flip6 будет использоваться в качестве основы для Samsung W25 Flip, поскольку для него не существует специальной версии.

Samsung China продает обычные Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, если вам так больше нравится. W24 (на основе прошлогоднего Z Fold5) в настоящее время стоит 13 000 CNY за модель 16 ГБ/1 ТБ, в то время как Z Fold6 стоит 14 000 CNY за модель 12 ГБ/512 ГБ и 16 000 CNY за вариант 12 ГБ/1 ТБ. Конечно, это произошло через год после первого появления W24, изначально он стоил 16 000 CNY.

И есть причины выбрать W-foldable вместо Z-foldable, помимо дополнительной оперативной памяти и нарядного внешнего вида. W25 Flip также имеет зарядное устройство и чехол, чего нельзя сказать о базовой розничной упаковке Z Flip6.

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