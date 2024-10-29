Google видає старі смартфони Pixel 6 і Pixel 7 за нові: навіщо це роблять

Відновлені телефони Pixel у Google Store мають таку саму гарантію, що й нові пристрої.

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Google тепер продає відновлені телефони Pixel 6, Pixel 6A і Pixel 7 у спеціальному розділі Google Store. Про це пише The Verge.

Компанія заявляє, що ці телефони будуть як нові за якістю, з екранами й акумуляторами, які "ретельно перевірять" фахівці, і пропонуються зі знижкою до 40%, як порівняти з їхньою початковою ціною.

Телефони також постачаються з тією ж обмеженою гарантією на 1 рік і варіантами підтримки клієнтів, що й новий телефон.

Ось розбивка цін:

Pixel 6 — $339 (спочатку $599)

Pixel 6 Pro — $539 (спочатку $899)

Pixel 6A — $249 (спочатку $449)

Pixel 7 — $429 (спочатку $599)

Pixel 7 Pro — $629 (спочатку $899)

Хоча ці ціни поширюються на моделі на 128 ГБ, представник Google Патрік Сейболд повідомив The Verge, що його відновлений розділ пропонуватиме й інші рівні зберігання. Google стверджує, що телефони "проходять ретельну перевірку", але Сейболд утримався від надання будь-яких гарантій щодо стану акумулятора.

І Samsung, і Apple замінюють акумулятори у своїх відновлених телефонах. У повідомленні блогу Google йдеться: "якщо будь-які телефони потребують ремонту, наші фахівці використовують тільки оригінальні деталі Google для ремонту".

Кожен телефон отримує останню версію програмного забезпечення Android перед пакуванням у нову коробку і постачається із сумісним зарядним пристроєм.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.