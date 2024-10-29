Google выдает старые смартфоны Pixel 6 и Pixel 7 за новые: зачем это делают

Восстановленные телефоны Pixel в Google Store имеют такую же гарантию, что и новые устройства.

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Google теперь продает восстановленные телефоны Pixel 6, Pixel 6A и Pixel 7 в специальном разделе Google Store. Об этом пишет The Verge.

Компания заявляет, что эти телефоны будут как новые по качеству, с экранами и аккумуляторами, которые "тщательно проверят" специалисты, и предлагаются со скидкой до 40% по сравнению с их первоначальной ценой.

Телефоны также поставляются с той же ограниченной гарантией на 1 год и вариантами поддержки клиентов, что и новый телефон.

Вот разбивка цен:

Pixel 6 — $339 (изначально $599)

Pixel 6 Pro — $539 (изначально $899)

Pixel 6A — $249 (изначально $449)

Pixel 7 — $429 (изначально $599)

Pixel 7 Pro — $629 (изначально $899)

Хотя эти цены распространяются на модели на 128 ГБ, представитель Google Патрик Сейболд сообщил The Verge, что его восстановленный раздел будет предлагать и другие уровни хранения. Google утверждает, что телефоны "проходят тщательную проверку", но Сейболд воздержался от предоставления каких-либо гарантий относительно состояния аккумулятора.

И Samsung, и Apple заменяют аккумуляторы в своих восстановленных телефонах. В сообщении блога Google говорится: "если какие-либо телефоны требуют ремонта, наши специалисты используют только оригинальные детали Google для ремонта".

Каждый телефон получает последнюю версию программного обеспечения Android перед упаковкой в ​​новую коробку и поставляется с совместимым зарядным устройством.

Ранее мы писали о лучших смартфонах с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.