Топ-5 бездротових зарядних пристроїв для iPhone і Android у 2024 році (відео)

Через кількість компаній, які бажають продати бездротовий зарядний пристрій, може бути складно зрозуміти, що добре працює. Ось найкращі портативні зарядки від Otterbox, Anker, Nomad та інших брендів.

Related video

Це найкращі бездротові зарядні пристрої для підтримки заряду iPhone або телефонів, що працюють на ОС Android. Добірку створило медіа Tom's Guide.

Бездротова зарядна панель Belkin Boost Charge Pro 3-в-1 з MagSafe

Ця зарядна панель "три в одному" від Belkin — найбездротовіший зарядний пристрій на даний момент. Вона забезпечує зарядку MagSafe потужністю 15 Вт для iPhone 12 і iPhone 15, а також швидке заряджання для Apple Watch 7 і звичайне бездротове заряджання в заглибленні розміром з AirPods, що означає, що всі мобільні пристрої Apple можуть заряджатися одночасно від одного зарядного блока. Цей блок також входить до комплекту, тому не треба ритися в шафі в пошуках потрібного за потужністю блоку.

Технічні характеристики:

Потужність: 15 Вт

Тип: Pad

Бездротова зарядна панель Otterbox — бездротова зарядна панель

Бездротовий зарядний пристрій Otterbox не вдає із себе нічого особливого, але він пропонує все, що я міг би бажати від універсального зарядного майданчика. Він має хорошу ціну і постачається із сумісним штекером, який забезпечить максимально доступну потужність.

Технічні характеристики:

Потужність: 15 Вт

Вага: 453 г

Тип: Pad

Nomad Stand One

Це один із найдорожчих зарядних пристроїв у цьому списку, і він справді працює тільки з моделями iPhone 12 і пізнішими. Крім того, ця ціна не містить зарядного блоку, що дратує, оскільки вам потрібен зарядний пристрій на 20 Вт або більше, щоб отримати повну швидкість у 15 Вт.

Якщо потрібна плоска зарядка з такою ж чудовою якістю збірки, то варто звернути увагу на Nomad Base One. А якщо вам потрібне місце для зарядки Apple Watch і телефона, то варто вибрати Base One Max.

Технічні характеристики:

Потужність: 15 Вт

Вага: 0,5 кг

Тип: Підставка

Бездротова зарядна станція Anker MagGo Wireless Charging Station

Кишеньковий зарядний пристрій постачається з розкладною підставкою для телефона, щоб його можна було заряджати вертикально або горизонтально. І цього разу це не просто iPhone, оскільки сумісність цього зарядного пристрою з Qi2 означає, що він має працювати з майбутніми телефонами не-Apple брендів.

Технічні характеристики:

Потужність: 15 Вт

Розмір: 89 × 60 × 25 мм (у складеному вигляді)

Вага: 195,6 г

Тип: Підставка (складна)

Бездротовий зарядний пристрій Totallee

Якщо вам потрібен зарядний пристрій із невеликою кількістю надмірностей. Його неймовірно тонка конструкція означає, що можна покласти його практично куди завгодно, а його текстурована чорна тканинна поверхня дозволила йому поміститися в будь-якій кімнаті. Єдина серйозна претензія, це відсутність зарядного пристрою в комплекті.

Технічні характеристики:

Потужність: 10 Вт

Стиль: Pad

Раніше ми писали про найкращі павербанки та портативні зарядні пристрої у 2024 році. Обираючи актуальний павербанк або портативну зарядку, не варто робити компроміс між вартістю та параметрами. Можна купити пристрій з великою ємністю акумулятора і максимальною швидкістю зарядки 200 Вт.