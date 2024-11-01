Топ-5 беспроводных зарядных устройств для iPhone и Android в 2024 году (видео)
Из-за количества компаний, желающих продать беспроводное зарядное устройство, может быть сложно понять, что хорошо работает. Вот лучшие портативные зарядки от Otterbox, Anker, Nomad и других брендов.
Это лучшие беспроводные зарядные устройства для поддержания заряда iPhone или телефонов, работающих на ОС Android. Подборку создало медиа Tom’s Guide.
Беспроводная зарядная панель Belkin Boost Charge Pro 3-в-1 с MagSafe
Эта зарядная панель "три в одном" от Belkin — беспроводное зарядное устройство на данный момент. Она обеспечивает зарядку MagSafe мощностью 15 Вт для iPhone 12 и iPhone 15, а также быструю зарядку для Apple Watch 7 и обычную беспроводную зарядку в углублении размером с AirPods, что означает, что все мобильные устройства Apple могут заряжаться одновременно от одного зарядного блока. Этот блок также входит в комплект, поэтому не надо рыться в шкафу в поисках нужного по мощности блока.
Технические характеристики:
- Мощность: 15 Вт
- Тип: Pad
Беспроводная зарядная панель Otterbox
Беспроводное зарядное устройство Otterbox не представляет из себя ничего особенного, но оно предлагает все, что я мог бы желать от универсальной зарядной площадки. Оно имеет хорошую цену и поставляется с совместимым штекером, который обеспечит максимально доступную мощность.
Технические характеристики:
- Мощность: 15 Вт
- Вес: 453 г
- Тип: Pad
Nomad Stand One
Это одно из самых дорогих зарядных устройств в этом списке, и оно действительно работает только с моделями iPhone 12 и более поздними. Кроме того, эта цена не включает в себя зарядный блок, что раздражает, поскольку вам нужно зарядное устройство на 20 Вт или больше, чтобы получить полную скорость в 15 Вт.
Если нужна плоская зарядка с таким же великолепным качеством сборки, то стоит обратить внимание на Nomad Base One. А если вам нужно место для зарядки Apple Watch и телефона, то стоит выбрать Base One Max.
Технические характеристики:
- Мощность: 15 Вт
- Вес: 0,5 кг
- Тип: Подставка
Anker MagGo Wireless Charging Station
Карманное зарядное устройство поставляется с раскладной подставкой для телефона, чтобы его можно было заряжать вертикально или горизонтально. И на этот раз это не просто iPhone, поскольку совместимость этого зарядного устройства с Qi2 означает, что оно должно работать с будущими телефонами не-Apple брендов.
Технические характеристики:
- Мощность: 15 Вт
- Размер: 89 × 60 × 25 мм (в сложенном виде)
- Вес: 195,6 г
- Тип: Подставка (складная)
Беспроводное зарядное устройство Totallee
Если вам нужно зарядное устройство с небольшим количеством излишеств. Его невероятно тонкая конструкция означает, можно положить ее практически куда угодно, а ее текстурированная черная тканевая поверхность позволила ей поместиться в любой комнате. Единственная серьезная претензия, это отсутствие зарядного устройства в комплекте.
Технические характеристики:
- Мощность: 10 Вт
- Стиль: Pad
Ранее мы писали о лучшие павербанки и портативные зарядные устройства в 2024 году. Выбирая актуальный павербанк или портативную зарядку, не стоит делать компромисс между стоимостью и параметрами. Можно купить устройство с большой емкостью аккумулятора и максимальной скоростью зарядки 200 Вт.