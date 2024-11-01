Топ-5 беспроводных зарядных устройств для iPhone и Android в 2024 году (видео)

Из-за количества компаний, желающих продать беспроводное зарядное устройство, может быть сложно понять, что хорошо работает. Вот лучшие портативные зарядки от Otterbox, Anker, Nomad и других брендов.

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Это лучшие беспроводные зарядные устройства для поддержания заряда iPhone или телефонов, работающих на ОС Android. Подборку создало медиа Tom’s Guide.

Беспроводная зарядная панель Belkin Boost Charge Pro 3-в-1 с MagSafe

Эта зарядная панель "три в одном" от Belkin — беспроводное зарядное устройство на данный момент. Она обеспечивает зарядку MagSafe мощностью 15 Вт для iPhone 12 и iPhone 15, а также быструю зарядку для Apple Watch 7 и обычную беспроводную зарядку в углублении размером с AirPods, что означает, что все мобильные устройства Apple могут заряжаться одновременно от одного зарядного блока. Этот блок также входит в комплект, поэтому не надо рыться в шкафу в поисках нужного по мощности блока.

Технические характеристики:

Мощность: 15 Вт

Тип: Pad

Беспроводная зарядная панель Otterbox

Беспроводное зарядное устройство Otterbox не представляет из себя ничего особенного, но оно предлагает все, что я мог бы желать от универсальной зарядной площадки. Оно имеет хорошую цену и поставляется с совместимым штекером, который обеспечит максимально доступную мощность.

Технические характеристики:

Мощность: 15 Вт

Вес: 453 г

Тип: Pad

Nomad Stand One

Это одно из самых дорогих зарядных устройств в этом списке, и оно действительно работает только с моделями iPhone 12 и более поздними. Кроме того, эта цена не включает в себя зарядный блок, что раздражает, поскольку вам нужно зарядное устройство на 20 Вт или больше, чтобы получить полную скорость в 15 Вт.

Если нужна плоская зарядка с таким же великолепным качеством сборки, то стоит обратить внимание на Nomad Base One. А если вам нужно место для зарядки Apple Watch и телефона, то стоит выбрать Base One Max.

Технические характеристики:

Мощность: 15 Вт

Вес: 0,5 кг

Тип: Подставка

Anker MagGo Wireless Charging Station

Карманное зарядное устройство поставляется с раскладной подставкой для телефона, чтобы его можно было заряжать вертикально или горизонтально. И на этот раз это не просто iPhone, поскольку совместимость этого зарядного устройства с Qi2 означает, что оно должно работать с будущими телефонами не-Apple брендов.

Технические характеристики:

Мощность: 15 Вт

Размер: 89 × 60 × 25 мм (в сложенном виде)

Вес: 195,6 г

Тип: Подставка (складная)

Беспроводное зарядное устройство Totallee

Если вам нужно зарядное устройство с небольшим количеством излишеств. Его невероятно тонкая конструкция означает, можно положить ее практически куда угодно, а ее текстурированная черная тканевая поверхность позволила ей поместиться в любой комнате. Единственная серьезная претензия, это отсутствие зарядного устройства в комплекте.

Технические характеристики:

Мощность: 10 Вт

Стиль: Pad

Ранее мы писали о лучшие павербанки и портативные зарядные устройства в 2024 году. Выбирая актуальный павербанк или портативную зарядку, не стоит делать компромисс между стоимостью и параметрами. Можно купить устройство с большой емкостью аккумулятора и максимальной скоростью зарядки 200 Вт.