Найкращі середньобюджетні смартфони 2024 року від брендів OnePlus, Samsung, Motorola (відео)
Серед найкращих "середнячків" на ОС Android 2024 року: Google Pixel 8a, Samsung Galaxy A25 5G, Samsung Galaxy S24 FE, OnePlus 12R, Motorola Razr, Motorola Edge, HMD-Skyline, Nothing Phone 2.
До добірки смартфонів за ціною від 700 доларів США увійшли Android-моделі з потужними акумуляторами, високою продуктивністю та хорошою роздільною здатністю екрана. Добірку створив Android Police.
OnePlus 12R
Snapdragon 8 Gen 2 забезпечує достатньо потужності для повсякденних завдань та інтенсивних мобільних ігор. Пристрій оснащений чудовим 6,78-дюймовим OLED-дисплеєм, гідною камерою і фантастичним часом автономної роботи від акумулятора ємністю 5500 мАг.
Технічні характеристики:
- Фантастична продуктивність
- Відмінний дисплей
- Чудовий час роботи від акумулятора
Samsung Galaxy S24 FE
Galaxy S24 FE від Samsung націлений на те, щоб надати флагманський досвід лінійки 2024 року в більш бюджетному варіанті. Володіючи 6,7-дюймовим дисплеєм, потрійним кластером камер і безліччю функцій ШІ, цей пристрій по суті пропонує більшість плюсів Galaxy S24+ приблизно за дві третини вартості. Однак йому може не вистачати ключових функцій, через що деякі користувачі можуть вибрати дорожчу модель.
Характеристики:
- Барвистий дисплей
- Надійна продуктивність
- Камери кращі, ніж у S23 FE
Samsung Galaxy A25 5G
Samsung Galaxy A25 5G пропонує чудовий 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц за 300 доларів. Він підкріплюється чипсетом Exynos 1280 і 6 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує високу продуктивність при виконанні повсякденних завдань і легких ігор. Його 50-мегапіксельна камера забезпечує хороші знімки за свою ціну, а інструменти редагування допомагають отримати найкращі фотографії.
Характеристики:
- Відмінний дисплей
- Гідна камера
- Фантастичний досвід використання програмного забезпечення
Google Pixel 8a
Google Pixel 8a знижує продуктивність Pixel 8 до середньої цінової категорії, оснащений Tensor G3 і 8 ГБ оперативної пам'яті. Порівняно з Pixel 7a, 8a пропонує яскравіший дисплей і вищу частоту оновлення, усуваючи побоювання з приводу попередніх пристроїв. Це також одна з найкращих систем камер, особливо за 499 доларів.
Характеристики:
- Покращений дисплей
- Висока продуктивність
- Відмінна система камер
Motorola Razr
Минулого року Motorola випустила в США перший складаний телефон вартістю менше 1000 доларів. Хоча це була солідна пропозиція, були можливості для поліпшення. У 2024 році Motorola взяла основний досвід набагато дорожчої моделі Razr+ 2023 року та інтегрувала його в Razr 2024 року, включно з набагато більшим і кориснішим дисплеєм на кришці.
Характеристики:
- Схожий на торішній Razr+, тільки дешевший
- Покращений шарнір і водонепроникність IPX8
- Тривалий термін служби батареї
Motorola Edge 2024
Motorola Edge (2024) перебуває в хиткому становищі. Він відмінно лежить у руці, оснащений чудовим дисплеєм і забезпечує гідну продуктивність, але Motorola встановила ціну на цей телефон, яка безпосередньо пов'язана з деякими топовими пристроями середнього класу. Це чудова альтернатива пристроям Samsung або Google.
Характеристики:
- Хороша якість збірки
- Відмінний дисплей
- Гідна продуктивність
HMD Skyline
Ранній телефон із зарядкою Qi2 з великою батареєю і високою швидкістю зарядки — це велика новина для користувачів Android. Розроблений спільно з iFixit, він дає змогу спростити ремонт, а заміна екрана, задньої кришки та батареї — все це напрочуд просто. Однак більша частина технологій у HDM Skyline не є передовою, а виразно середні камери здаватимуться нижчими за середні через пару років.
Характеристики:
- Легко полагодити телефон
- Бездротова зарядка Qi2
- Кнопка, що налаштовується
Nothing Phone 2
Nothing Phone 2 пропонує більше потужності, ніж його попередник, з Snapdragon 8+ Gen 1 в основі та 8 ГБ оперативної пам'яті. Він оснащений чудовим 120 Гц OLED-дисплеєм і швидкою дротовою зарядкою 45 Вт. Він також має унікальний стиль із гліфовим підсвічуванням, що забезпечує вхідні текстові повідомлення та сповіщення про виклики.
Характеристики:
- Тривалий час роботи від акумулятора
- Преміум-складання
Раніше писали про топ-6 телефонів з великим екраном. Смартфони з великим екраном, крім дисплея, мають цілу низку переваг, як-от потужний чип, якісна камера. У добірці — Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024 року.