Найкращі середньобюджетні смартфони 2024 року від брендів OnePlus, Samsung, Motorola (відео)

Серед найкращих "середнячків" на ОС Android 2024 року: Google Pixel 8a, Samsung Galaxy A25 5G, Samsung Galaxy S24 FE, OnePlus 12R, Motorola Razr, Motorola Edge, HMD-Skyline, Nothing Phone 2.

До добірки смартфонів за ціною від 700 доларів США увійшли Android-моделі з потужними акумуляторами, високою продуктивністю та хорошою роздільною здатністю екрана. Добірку створив Android Police.

OnePlus 12R

Snapdragon 8 Gen 2 забезпечує достатньо потужності для повсякденних завдань та інтенсивних мобільних ігор. Пристрій оснащений чудовим 6,78-дюймовим OLED-дисплеєм, гідною камерою і фантастичним часом автономної роботи від акумулятора ємністю 5500 мАг.

Технічні характеристики:

Фантастична продуктивність

Відмінний дисплей

Чудовий час роботи від акумулятора

OnePlus 12R Фото: OnePlus

Samsung Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE від Samsung націлений на те, щоб надати флагманський досвід лінійки 2024 року в більш бюджетному варіанті. Володіючи 6,7-дюймовим дисплеєм, потрійним кластером камер і безліччю функцій ШІ, цей пристрій по суті пропонує більшість плюсів Galaxy S24+ приблизно за дві третини вартості. Однак йому може не вистачати ключових функцій, через що деякі користувачі можуть вибрати дорожчу модель.

Характеристики:

Барвистий дисплей

Надійна продуктивність

Камери кращі, ніж у S23 FE

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G пропонує чудовий 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц за 300 доларів. Він підкріплюється чипсетом Exynos 1280 і 6 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує високу продуктивність при виконанні повсякденних завдань і легких ігор. Його 50-мегапіксельна камера забезпечує хороші знімки за свою ціну, а інструменти редагування допомагають отримати найкращі фотографії.

Характеристики:

Відмінний дисплей

Гідна камера

Фантастичний досвід використання програмного забезпечення

Samsung Galaxy A25 5G

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a знижує продуктивність Pixel 8 до середньої цінової категорії, оснащений Tensor G3 і 8 ГБ оперативної пам'яті. Порівняно з Pixel 7a, 8a пропонує яскравіший дисплей і вищу частоту оновлення, усуваючи побоювання з приводу попередніх пристроїв. Це також одна з найкращих систем камер, особливо за 499 доларів.

Характеристики:

Покращений дисплей

Висока продуктивність

Відмінна система камер

Google Pixel 8a

Motorola Razr

Минулого року Motorola випустила в США перший складаний телефон вартістю менше 1000 доларів. Хоча це була солідна пропозиція, були можливості для поліпшення. У 2024 році Motorola взяла основний досвід набагато дорожчої моделі Razr+ 2023 року та інтегрувала його в Razr 2024 року, включно з набагато більшим і кориснішим дисплеєм на кришці.

Характеристики:

Схожий на торішній Razr+, тільки дешевший

Покращений шарнір і водонепроникність IPX8

Тривалий термін служби батареї

Motorola Razr

Motorola Edge 2024

Motorola Edge (2024) перебуває в хиткому становищі. Він відмінно лежить у руці, оснащений чудовим дисплеєм і забезпечує гідну продуктивність, але Motorola встановила ціну на цей телефон, яка безпосередньо пов'язана з деякими топовими пристроями середнього класу. Це чудова альтернатива пристроям Samsung або Google.

Характеристики:

Хороша якість збірки

Відмінний дисплей

Гідна продуктивність

Motorola Edge

HMD Skyline

Ранній телефон із зарядкою Qi2 з великою батареєю і високою швидкістю зарядки — це велика новина для користувачів Android. Розроблений спільно з iFixit, він дає змогу спростити ремонт, а заміна екрана, задньої кришки та батареї — все це напрочуд просто. Однак більша частина технологій у HDM Skyline не є передовою, а виразно середні камери здаватимуться нижчими за середні через пару років.

Характеристики:

Легко полагодити телефон

Бездротова зарядка Qi2

Кнопка, що налаштовується

HMD Skyline

Nothing Phone 2

Nothing Phone 2 пропонує більше потужності, ніж його попередник, з Snapdragon 8+ Gen 1 в основі та 8 ГБ оперативної пам'яті. Він оснащений чудовим 120 Гц OLED-дисплеєм і швидкою дротовою зарядкою 45 Вт. Він також має унікальний стиль із гліфовим підсвічуванням, що забезпечує вхідні текстові повідомлення та сповіщення про виклики.

Характеристики:

Тривалий час роботи від акумулятора

Преміум-складання

Nothing Phone 2

Раніше писали про топ-6 телефонів з великим екраном. Смартфони з великим екраном, крім дисплея, мають цілу низку переваг, як-от потужний чип, якісна камера. У добірці — Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024 року.