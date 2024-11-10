Лучшие среднебюджетные смартфоны 2024 года от брендов OnePlus, Samsung, Motorola (видео)

Среди лучших "середнячков" на ОС Android 2024 года: Google Pixel 8a, Samsung Galaxy A25 5G, Samsung Galaxy S24 FE, OnePlus 12R, Motorola Razr, Motorola Edge, HMD-Skyline, Nothing Phone 2.

В подборку смартфонов по цене от 700 долларов США вошли Android-модели с мощными аккумуляторами, высокой производительностью и хорошим разрешением экрана. Подборку создал Android Police.

OnePlus 12R

Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает достаточно мощности для повседневных задач и интенсивных мобильных игр. Устройство оснащено великолепным 6,78-дюймовым OLED-дисплеем, достойной камерой и фантастическим временем автономной работы от аккумулятора емкостью 5500 мАч.

Технические характеристики:

Фантастическая производительность

Отличный дисплей

Превосходное время работы от аккумулятора

OnePlus 12R Фото: OnePlus

Samsung Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE от Samsung нацелен на то, чтобы предоставить флагманский опыт линейки 2024 года в более бюджетном варианте. Обладая 6,7-дюймовым дисплеем, тройным кластером камер и множеством функций ИИ, это устройство по сути предлагает большинство плюсов Galaxy S24+ примерно за две трети стоимости. Однако ему может не хватать ключевых функций, из-за чего некоторые пользователи могут выбрать более дорогую модель.

Характеристики:

Красочный дисплей

Надежная производительность

Камеры лучше, чем у S23 FE

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G предлагает великолепный 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц за 300 долларов. Он подкрепляется чипсетом Exynos 1280 и 6 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает высокую производительность при выполнении повседневных задач и легких игр. Его 50-мегапиксельная камера обеспечивает хорошие снимки за свою цену, а инструменты редактирования помогают получить наилучшие фотографии.

Характеристики:

Отличный дисплей

Достойная камера

Фантастический опыт использования программного обеспечения

Samsung Galaxy A25 5G

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a снижает производительность Pixel 8 до средней ценовой категории, оснащен Tensor G3 и 8 ГБ оперативной памяти. По сравнению с Pixel 7a, 8a предлагает более яркий дисплей и более высокую частоту обновления, устраняя опасения по поводу предыдущих устройств. Это также одна из лучших систем камер, особенно за 499 долларов.

Характеристики:

Улучшенный дисплей

Высокая производительность

Отличная система камер

Google Pixel 8a

Motorola Razr

В прошлом году Motorola выпустила в США первый складной телефон стоимостью менее 1000 долларов. Хотя это было солидное предложение, были возможности для улучшения. В 2024 году Motorola взяла основной опыт гораздо более дорогой модели Razr+ 2023 года и интегрировала его в Razr 2024 года, включая гораздо более крупный и полезный дисплей на крышке.

Характеристики:

Похож на прошлогодний Razr+, только дешевле

Улучшенный шарнир и водонепроницаемость IPX8

Длительный срок службы батареи

Motorola Razr

Motorola Edge 2024

Motorola Edge (2024) находится в шатком положении. Он отлично лежит в руке, оснащен великолепным дисплеем и обеспечивает достойную производительность, но Motorola установила цену на этот телефон, которая напрямую связана с некоторыми топовыми устройствами среднего класса. Это отличная альтернатива устройствам Samsung или Google.

Характеристики:

Хорошее качество сборки

Отличный дисплей

Достойная производительность

Motorola Edge

HMD Skyline

Ранний телефон с зарядкой Qi2 с большой батареей и высокой скоростью зарядки — это большая новость для пользователей Android. Разработанный совместно с iFixit, он позволяет упростить ремонт, а замена экрана, задней крышки и батареи — все это удивительно просто. Однако большая часть технологий в HDM Skyline не является передовой, а отчетливо средние камеры будут казаться ниже среднего через пару лет.

Характеристики:

Легко починить телефон

Беспроводная зарядка Qi2

Настраиваемая кнопка

HMD Skyline

Nothing Phone 2

Nothing Phone 2 предлагает больше мощности, чем его предшественник, с Snapdragon 8+ Gen 1 в основе и 8 ГБ оперативной памяти. Он оснащен великолепным 120 Гц OLED-дисплеем и быстрой проводной зарядкой 45 Вт. Он также имеет уникальный стиль с глифовой подсветкой, обеспечивающей входящие текстовые сообщения и уведомления о вызовах.

Характеристики:

Длительное время работы от аккумулятора

Премиум-сборка

Nothing Phone 2

Ранее писали о топ-6 телефонах с большим экраном. Смартфоны с большим экраном, кроме дисплея, обладают целым рядом преимуществ, таких как мощный чип, качественная камера. В подборке – Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024 года.