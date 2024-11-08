Honor анонсувала новий середньобюджетний смартфон Honor X9c: чим він примітний

Новий смартфон доступний у кольорах Jade Cyan, Titanium Purple і Black. Він також отримав чип Snapdragon 6 Gen 1.

Honor анонсувала новий смартфон X9c. Він оснащений процесором Snapdragon 6 Gen 1, дисплеєм AMOLED з частотою 120 Гц, акумулятором ємністю 6600 мАг. Про це пише Notebookcheck.

Телефон отримав процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 на базі архітектури 4 нм у парі з 12 ГБ оперативної пам'яті та графічним процесором Adreno 710. Він працює на MagicOS 8.0 на базі Android 14 з коробки. Говорячи про дизайн, Honor X9c поставляється з вигнутим дизайном дисплея. Порівняно з торішньою моделлю Honor X9b, тут немає ніяких серйозних поліпшень. Ви отримуєте той самий процесор, той самий дисплей і майже ідентичний дизайн.

Він має 6,78-дюймовий вигнутий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2700 x 1224 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Більш того, X9c повинен досягти 4000 ніт на 27% свого дисплея, що вище 1200 ніт у X9b. При вазі 189 грамів модель цього року важить на 4 грами більше, ніж її попередник.

Крім того, новий пристрій середнього класу від Honor використовує велику батарею ємністю 6600 мАг, що більше, ніж 5800 мАг у X9b. Він підтримує швидку дротову зарядку 66 Вт. На жаль, тут немає підтримки бездротової зарядки.

Honor X9c має подвійну задню камеру з підтримкою відео 4k/30 кадрів за секунду. Основна 108-мегапіксельна камера з підтримкою OIS доповнюється 5-мегапіксельною ширококутною камерою. На передній панелі є 16-мегапіксельна камера для селфі та відео. Цього разу Honor додала рейтинг IP65M для захисту від пилу та води.

Що стосується цін і доступності, то базова модель 12 ГБ + 256 ГБ коштує приблизно 340 доларів США, а топова модель 12 ГБ + 512 ГБ коштує приблизно 385 доларів США. Смартфон доступний у варіантах кольору титановий фіолетовий, нефритовий блакитний і титановий чорний. Поки що він продаватиметься на малайзійському ринку.

Раніше ми писали, що компанія Honor оголосила, що представить новий смартфон серії X60 16 жовтня в Китаї. Нова модель також оснащена спеціальним чипом Power Enhanced Chip Honor E1, що регулює силу струму залежно від зовнішніх обставин і навантаження.

Також ми писали про те, що смартфон Honor Magic 7 Pro отримав незвичайну функцію. Інсайдер Digital Chat Station повідомляє, що серед оновлень буде біометрична функція, яка зустрічається в найбільш просунутих флагманських телефонах.