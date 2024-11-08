Honor анонсировала новый среднебюджетный смартфон X9c: чем он примечателен

Новый смартфон доступен в цветах Jade Cyan, Titanium Purple и Black. Он также получил чип Snapdragon 6 Gen 1.

Honor анонсировала новый смартфон X9c. Он оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 1, дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц, аккумулятором емкостью 6600 мАч. Об этом пишет Notebookcheck.

Телефон получил процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 на базе архитектуры 4 нм в паре с 12 ГБ оперативной памяти и графическим процессором Adreno 710. Он работает на MagicOS 8.0 на базе Android 14 из коробки. Говоря о дизайне, Honor X9c поставляется с изогнутым дизайном дисплея. По сравнению с прошлогодней моделью Honor X9b, здесь нет никаких серьезных улучшений. Вы получаете тот же процессор, тот же дисплей и почти идентичный дизайн.

Он имеет 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2700 x 1224 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Более того, X9c должен достичь 4000 нит на 27% своего дисплея, что выше 1200 нит у X9b. При весе 189 граммов модель этого года весит на 4 грамма больше, чем ее предшественник.

Кроме того, новое устройство среднего класса от Honor использует большую батарею емкостью 6600 мАч, что больше, чем 5800 мАч у X9b. Он поддерживает быструю проводную зарядку 66 Вт. К сожалению, здесь нет поддержки беспроводной зарядки.

Honor X9c имеет двойную заднюю камеру с поддержкой видео 4k/30 кадров в секунду. Основная 108-мегапиксельная камера с поддержкой OIS дополняется 5-мегапиксельной широкоугольной камерой. На передней панели есть 16-мегапиксельная камера для селфи и видео. На этот раз Honor добавила рейтинг IP65M для защиты от пыли и воды.

Что касается цен и доступности, то базовая модель 12 ГБ + 256 ГБ стоит примерно 340 долларов США, а топовая модель 12 ГБ + 512 ГБ стоит примерно 385 долларов США. Смартфон доступен в вариантах цвета титановый фиолетовый, нефритовый голубой и титановый черный. Пока что он будет продаваться на малазийском рынке.

Ранее мы писали, что компания Honor объявила, что представит новый смартфон серии X60 16 октября в Китае. Новая модель также оснащена специальным чипом Power Enhanced Chip Honor E1, регулирующим силу тока в зависимости от внешних обстоятельств и нагрузки.

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