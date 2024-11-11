OnePlus 13 "вкраде" функцію в iPhone і Google Pixels: що це дасть користувачам

OnePlus 13 зможе сигналізувати про своє місцезнаходження навіть якщо він вимкнений. А все завдяки системі FastConnect 7900

OnePlus 13 може повідомляти користувачам своє місце розташування навіть у вимкненому стані, згідно з висновками, зробленими експертами, які ознайомилися з бета-версією OxygenOS 15, пише Android Authority.

Компанія Qualcomm, виробник чіпсетів для пристроїв Android, повідомила, що її новітня система FastConnect 7900, що об'єднує Wi-Fi, Bluetooth і надширокосмугове підключення, дійсно має таку можливість. І це частина чипа Snapdragon 8 Elite, який використовує OnePlus 13.

Виробник повинен включити функцію офлайн-пошуку Snapdragon 8 Elite. Схоже, що компанія OnePlus зробить це, припускає ЗМІ.

Серія Google Pixel 9 і серія Pixel 8 також пропонували користувачам офлайн-пошук, а iPhone 11 і пізніші версії (включно з iPhone SE 2022) також підтримують її.

Смартфон OnePlus 13 уже офіційно представлений у Китаї, тож є дані про його характеристики, як-от пікова яскравість дисплея в 4500 ніт, батарея ємністю 6 000 мАг, швидка дротова зарядка 100 Вт і бездротова 50 Вт. Але глобальний запуск гаджета ще не відбувся. Очікується, що OnePlus 13 буде доступний в інших країнах на початку наступного року.

Раніше ми писали, що OnePlus 13 отримає величезну батарею на 6 000 мАг і перевершить Samsung Galaxy S25 Ultra. OnePlus 13 вийде в Китаї вже наприкінці місяця, а протягом останніх кількох тижнів компанія поступово розкриває різні функції та характеристики смартфона.

Також повідомляли про те, що названо найпотужніші смартфони жовтня 2024 року. Завдяки Snapdragon 8 Extreme Edition і Dimensity 9400 у списку лідерів опинилися нові флагманські моделі, яких ніхто не очікував.