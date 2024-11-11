OnePlus 13 "украдет" функцию у iPhone и Google Pixels: что это даст пользователям

OnePlus 13 сможет сигнализировать о своем местоположении даже если он выключен. А все благодаря системе FastConnect 7900

OnePlus 13 может сообщать пользователям свое местоположение даже в выключенном состоянии, согласно выводам, сделанным экспертами, ознакомившимися с бета-версией OxygenOS 15, пишет Android Authority.

Компания Qualcomm, производитель чипсетов для устройств Android, сообщила, что ее новейшая система FastConnect 7900, объединяющая Wi-Fi, Bluetooth и сверхширокополосное подключение, действительно обладает такой возможностью. И это часть чипа Snapdragon 8 Elite, который использует OnePlus 13.

Производитель должен включить функцию офлайн-поиска Snapdragon 8 Elite. Похоже, что компания OnePlus сделает это, предполагает СМИ.

Серия Google Pixel 9 и серия Pixel 8 также предлагали пользователям офлайн-поиск, а iPhone 11 и более поздние версии (включая iPhone SE 2022) также поддерживают ее.

Смартфон OnePlus 13 уже официально представлен в Китае, поэтому есть данные о его характеристиках, таких как пиковая яркость дисплея в 4500 нит, батарея емкостью 6 000 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт и беспроводная 50 Вт. Но глобальный запуск гаджета еще не состоялся. Ожидается, что OnePlus 13 будет доступен в других странах в начале следующего года.

Ранее мы писали, что OnePlus 13 получит огромную батарею на 6000 мАч и превзойдет Samsung Galaxy S25 Ultra. OnePlus 13 выйдет в Китае уже в конце месяца, а в течение последних нескольких недель компания постепенно раскрывает различные функции и характеристики смартфона.

Также сообщали о том, что названы самые мощные смартфоны октября 2024. Благодаря Snapdragon 8 Extreme Edition и Dimensity 9400 в списке лидеров оказались новые флагманские модели, которых никто не ожидал.