Oukitel P1 за $130: що відомо про бюджетний смартфон і його характеристики (відео)

Новий смартфон працює на восьмиядерному чипі MediaTek Helio G99 і оснащений 50-мегапіксельною потрійною камерою.

Сьогодні Oukitel запускає свій новітній смартфон P1 по всьому світу. Починаючи з сьогоднішнього дня придбати Oukitel P1 можна всього за 129,99 доларів США. Про це пише The Notebookcheck.

Сьогодні Oukitel запускає свій новітній смартфон P1 по всьому світу. P1 працює на швидкому MediaTek Helio G99 і може похвалитися вражаючим набором функцій, включно з 6,7-дюймовим FHD+ 120 Гц AMOLED-дисплеєм, 50-мегапіксельною потрійною камерою і великою батареєю ємністю 5150 мАг.

Поєднання стилю і змісту — це те, що вдається лише небагатьом пристроям. Прийдешній смартфон P1 від Oukitel — один із таких пристроїв. Завдяки потужному восьмиядерному чипу MediaTek Helio G99, Outkitel P1 пропонує вражаючий та інтуїтивно зрозумілий досвід використання смартфона. P1 може бути налаштований з 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ пам'яті, яку можна розширити до 2 ТБ за допомогою карти microSD.

Гладка і розкішна матова обробка Oukitel P1 пропонується в трьох привабливих колірних варіантах — чорному, білому і фіолетовому — які виділяють телефон з натовпу. З товщиною всього 8,2 мм і вагою 186,6 г, P1 розроблений так, щоб легко поміщатися в кишені або сумці, водночас його зручно тримати в руці протягом багатьох годин безперервного використання.

6,7-дюймовий дисплей FHD+ AMOLED вітає вас своїм великим полотном і яскравістю 500 ніт, що допомагає вам максимально ефективно використовувати мультимедіа або продуктивність. Частота оновлення 120 Гц забезпечує шовковисту плавність роботи, а захист Corning Gorilla Glass 5 гарантує спокій від випадкових подряпин і падінь.

Потрійна камера Sony IMX766 50 МП з діафрагмою af/1.88 для основного об'єктива P1 дає змогу робити всілякі фотографії з яскравими деталями. Разом із датчиком глибини 0,3 МП і макрооб'єктивом 2 МП f/2.4 основна камера P1 здатна робити вражаючі знімки з ефектом боке і крупним планом, а також записувати приголомшливе відео 4K 30 кадрів на секунду. Любителі селфі гідно оцінять фронтальну камеру 32 МП f/2.2, яка також здатна записувати відео 1080p 30 кадрів за секунду.

Пристрої Oukitel славляться своїм видатним часом автономної роботи, і P1 не виняток. Завдяки масивному акумулятору ємністю 5150 мАг P1 розрахований на 600 годин роботи в режимі очікування, 10 годин відтворення відео або ігор і 50 годин дзвінків. По суті, Oukitel P1 перевершує своїх конкурентів, не вимагаючи при цьому тягнутися за зарядним пристроєм під час роботи або гри.

На честь запуску P1 компанія Oukitel пропонує обмежений у часі купон на знижку в розмірі 10 доларів США, чинний з 11 до 17 листопада, завдяки якому фактична ціна P1 складе всього 129,99 доларів США.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.