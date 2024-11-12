Oukitel P1 за $130: что известно про бюджетный смартфон и его характеристики (видео)

Новый смартфон работает на восьмиядерном чипе MediaTek Helio G99 и оснащен 50-мегапиксельной тройной камерой.

Сегодня Oukitel запускает свой новейший смартфон P1 по всему миру. Начиная с сегодняшнего дня приобрести Oukitel P1 можно всего за 129,99 доллара США. Об этом пишет The Notebookcheck.

Сегодня Oukitel запускает свой новейший смартфон P1 по всему миру. P1 работает на быстром MediaTek Helio G99 и может похвастаться впечатляющим набором функций, включая 6,7-дюймовый FHD+ 120 Гц AMOLED-дисплей, 50-мегапиксельную тройную камеру и большую батарею емкостью 5 150 мАч.

Сочетание стиля и содержания — это то, что удается лишь немногим устройствам. Грядущий смартфон P1 от Oukitel — одно из таких устройств. Благодаря мощному восьмиядерному чипу MediaTek Helio G99, Outkitel P1 предлагает впечатляющий и интуитивно понятный опыт использования смартфона. P1 может быть сконфигурирован с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, которую можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD.

Гладкая и роскошная матовая отделка Oukitel P1 предлагается в трех привлекательных цветовых вариантах — черном, белом и фиолетовом — которые выделяют телефон из толпы. С толщиной всего 8,2 мм и весом в 186,6 г, P1 разработан так, чтобы легко помещаться в кармане или сумке, при этом его удобно держать в руке в течение многих часов непрерывного использования.

6,7-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED приветствует вас своим большим полотном и яркостью 500 нит, что помогает вам максимально эффективно использовать мультимедиа или производительность. Частота обновления 120 Гц обеспечивает шелковистую плавность работы, а защита Corning Gorilla Glass 5 гарантирует спокойствие от случайных царапин и падений.

Тройная камера Sony IMX766 50 МП с диафрагмой af/1.88 для основного объектива P1 позволяет делать всевозможные фотографии с яркими деталями. Вместе с датчиком глубины 0,3 МП и макрообъективом 2 МП f/2.4 основная камера P1 способна делать впечатляющие снимки с эффектом боке и крупным планом, а также записывать потрясающее видео 4K 30 кадров в секунду. Любители селфи по достоинству оценят фронтальную камеру 32 МП f/2.2, которая также способна записывать видео 1080p 30 кадров в секунду.

Устройства Oukitel славятся своим выдающимся временем автономной работы, и P1 не исключение. Благодаря массивному аккумулятору емкостью 5 150 мАч P1 рассчитан на 600 часов работы в режиме ожидания, 10 часов воспроизведения видео или игр и 50 часов звонков. По сути, Oukitel P1 превосходит своих конкурентов, не требуя при этом тянуться за зарядным устройством во время работы или игры.

В честь запуска P1 компания Oukitel предлагает ограниченный по времени купон на скидку в размере 10 долларов США, действующий с 11 по 17 ноября, благодаря которому фактическая цена P1 составит всего 129,99 доллара США.

Ранее мы писали о лучших смартфонах с аккумулятором 4 000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4 000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.