Поради з очищення смартфона: 5 простих кроків для ефективного догляду за гаджетом

Для належного очищення телефону потрібно не більше кількох хвилин і стандартних побутових засобів, кажуть фахівці з Apple, Samsung і Google.

Смартфони, навіть якщо вони одягнені в чохли, все одно з часом засмічуються. Пил, ворс, пісок та інше сміття набиваються в роз'єми, тому іноді гаджети варто очистити. Про те, як це правильно зробити, розповіло видання The New York Times.

Що знадобиться

М'яка тканина без ворсу , щоб протерти телефон, не дряпаючи його поверхні. Apple рекомендує використовувати серветку для лінз окулярів, а Samsung посилається на серветки з мікрофібри.

, щоб протерти телефон, не дряпаючи його поверхні. Apple рекомендує використовувати серветку для лінз окулярів, а Samsung посилається на серветки з мікрофібри. Тепла мильна вода : лише кілька крапель засобу для миття посуду у воді зроблять свою справу. Можна використовувати рідину для миття посуду.

: лише кілька крапель засобу для миття посуду у воді зроблять свою справу. Можна використовувати рідину для миття посуду. Серветка з 70% ізопропіловим спиртом : Apple, Samsung і Google рекомендують використовувати чистячі серветки на основі ізопропілового спирту. Apple також каже, що варто використовувати серветки з 75% етиловим спиртом або дезінфікуючі серветки. Samsung додатково пропонує розчини на основі хлорнуватистої кислоти з концентрацією від 50 до 80 ppm.

: Apple, Samsung і Google рекомендують використовувати чистячі серветки на основі ізопропілового спирту. Apple також каже, що варто використовувати серветки з 75% етиловим спиртом або дезінфікуючі серветки. Samsung додатково пропонує розчини на основі хлорнуватистої кислоти з концентрацією від 50 до 80 ppm. Дерев'яна зубочистка: варто використовувати зубочистку для очищення портів телефону. Метал може пошкодити внутрішні деталі, а ватні палички залишить ще більше сміття.

Порти смартфонів швидко забруднюються Фото: unsplash.com

Як правильно й акуратно очистити смартфон

Варто переконатися, що телефон повністю вимкнений і відключений від мережі, перш ніж очищати його. Перш ніж використовувати будь-які засоби для чищення, варто витерти телефон м'якою тканиною для чищення, щоб видалити відбитки пальців і плями. Якщо між тканиною і телефоном є пил, пісок, то занадто сильне натискання може призвести до появи подряпин, тому не перестарайтеся.

Якщо все ще залишилися плями, спробуйте використовувати серветку з мікрофібри, змочену теплою мильною водою. Просте протирання поверхні телефону улюбленим дезінфекційним засобом — на спиртовій основі або серветками — знищить більшість мікробів.

Якщо смартфон насилу заряджається, коли він під'єднаний до мережі, причиною можуть бути ворс і пил, що застрягли в порту зарядки. Дерев'яна зубочистка — ідеальний інструмент для використання в цьому випадку.

Вона досить мала, щоб вивудити будь-який ворс, але вона не повинна дряпати або іншим чином пошкоджувати металеві контакти, що може спричинити серйозніші проблеми.

Чого не слід робити

Apple, Samsung і Google не рекомендують розпорошувати засіб для чищення безпосередньо на телефон. Замість цього варто намочити чистячу тканину і протріть нею пристрій. Усі джерела також спеціально говорять, що не можна використовувати стиснене повітря або відбілювач.

Раніше ми писали, що у 2025 році і без того дорогі смартфони коштуватимуть ще дорожче. Ціна на чипсет Snapdragon 8 Gen 4 може зрости на 20% — до приблизно 190 доларів через передове 3-нм виробництво.